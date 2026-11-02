Arbeitslosigkeit im Oktober: Wo in Österreich die Zahlen steigen und wo sie sinken

Die Arbeitslosigkeit in Österreich entwickelt sich je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Zurückgegangen ist sie im Oktober nur in Wien und Kärnten. In Wien sank die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmenden laut AMS Wien um 2,8 Prozent, in Kärnten um 1,1 Prozent. Den stärksten Anstieg gab es in Niederösterreich mit plus 5,2 Prozent, gefolgt von der Steiermark mit plus 4,5 Prozent. Auch Tirol, das Burgenland, Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich verzeichneten Zuwächse zwischen 1,1 und 2,3 Prozent.

„Wir sehen, dass die Erholung auf dem Wiener Arbeitsmarkt an Fahrt gewinnt“, sagte Winfried Göschl, Landesgeschäftsführer des AMS Wien. In Niederösterreich liegt die Arbeitslosenquote laut Land Niederösterreich bei 6,6 Prozent und damit zwar unter dem Bundesschnitt, aber um 0,4 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Die Zahl der Menschen, die dort länger als ein Jahr ohne Job sind, stieg um 27,1 Prozent.