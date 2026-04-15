Deutsch-österreichische Handelsbeziehungen: „Zart wachsendes Pflänzchen“ unter Druck

Laut Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sei es wichtig, dass Deutschland und Österreich gemeinsam Druck machen. „Wir wissen, was zu tun ist“, so Felbermayr im Hinblick auf den Bericht von Ex-EZB-Chef Mario Draghi zur EU-Wettbewerbsfähigkeit. „Wir brauchen mehr Tempo.“ Die wirtschaftliche Situation in Deutschland und Österreich sei schwach, es gehe aber anders in der Eurozone – wie man in Italien sehe, erklärte der Ökonom. Als Grund nannte er den hohen Anteil des Automotive-Sektors in beiden Ländern, der allen voran durch die US-Zölle stark geschwächt wurde.

Große Sorgen bereitet ihm auch der durch den Iran-Krieg verursachte Energiepreisschock. Die Politik müsse sich dringend über die steigenden Gaspreise in der Industrie Gedanken machen. Anders als etwa in Frankreich sei Strom und Gas in Deutschland sowie Österreich durch das Merit-Order-System stark miteinander verknüpft.

Die akut wichtigste Maßnahme sei eine ganze „Reformagenda“, betonte Felbermayr. „Das muss nicht alles am 1. Mai in Kraft treten“, so der Ökonom. Aber es brauche ein „Zeitalter der Reformen“ und vor allem Investitionen.