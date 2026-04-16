Inflation, Kriege und Bürokratie setzen Handel unter Druck

Handelsverband-Geschäftsführer Will drängt erneut auf Entlastungen. Mit der geplanten Plastiksteuer und der nationalen E-Commerce-Abgabe stehe "genau das Gegenteil vor der Haustür." Die Händler lehnen diese laut Umfrage ab. Bei der Plastiksteuer kritisierte Will, dass man der Bevölkerung verkaufe, dass es eine Steuersenkung geben solle, indem die Produkte günstiger werden. Aber gleichzeitig werden die Verpackungen teurer, "weil man den Unternehmen 170 Millionen Euro einfach umhängt". Zudem erfolge dies "zu einem Zeitpunkt, wo gerade jedem klar ist, dass in einem Iran-Krieg Plastik zum Mangelgut wird".

Der Handelsverband setzt sich für eine Paketsteuer auf europäischer Ebene ein, die auch ab 1. Juli komme. Zudem sei man für eine europäische Bearbeitungsgebühr (Handling-Fee) für die Pakete, sagte Will. Man unterstütze eine Plattformhaftung bei Drittstaatenhändlern. Allerdings plane das Finanzministerium eine nationale E-Commerce-Abgabe für alle Händler mit digitaler Komponente ab einer gewissen Umsatzhöhe, weil es schwierig sei, "dass man Drittstaatenhändler greifen kann". Das bezeichnete Will als "besorgniserregend". Auch wenn die Umsatzhöhe sehr hoch sei, könne diese aber je nach Budgetbedarf jederzeit reduziert werden. "Das Regierungsprogramm lautet auf` 'Jetzt das Richtige tun' – diese beiden Maßnahmen wären genau das Falsche, was jetzt getan werden kann", so der Branchenvertreter.