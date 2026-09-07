Großhandelspreise stiegen im August um über 8 Prozent

Ausschlaggebend für den deutlichen Anstieg des Index im Großhandel gegenüber August 2025 war laut Statistik Austria das Preisplus bei sonstigen Mineralölerzeugnissen (+52,3 Prozent), Motorenbenzin inkl. Diesel (+33,6 Prozent), Gummi und Kunststoffen in Primärformen (+23,9 Prozent) sowie Altmaterial und Reststoffen (+23,4 Prozent). "Anstiege in dieser Höhe wurden zuletzt Anfang des Jahres 2023 beobachtet", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk in einer Aussendung.

Hohe Preiszuwächse gab es außerdem bei Nicht-Eisen-Metallen (+19,6 Prozent), Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (+17,4 Prozent), sonstigen Maschinen und Einrichtungen (+17,4 Prozent) als auch bei festen Brennstoffen (+13,1 Prozent) sowie Eisen und Stahl (+10,0 Prozent).

Preisrückgänge wurden im August für lebende Tiere (−11,9 Prozent), Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (−1,4 Prozent), Rundfunk-, Fernseh-, Aufnahme- und Wiedergabegeräte (−1,3 Prozent) sowie für Obst, Gemüse und Kartoffeln (−1,1 Prozent) verzeichnet.