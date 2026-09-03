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Mehr Teilzeitbeschäftigte, weniger Vollzeit im Frühjahr

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Trend zur Teilzeitbeschäftigung nimmt wieder Fahrt auf
©HELMUT FOHRINGER, APA
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Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten hat im zweiten Quartal zugenommen. Laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria gingen insgesamt 4,5 Mio. Menschen einer Erwerbstätigkeit nach, davon rund 1,45 Mio. Menschen in Teilzeit. Die Teilzeitquote stieg insgesamt um 1,3 Prozentpunkte auf 32,1 Prozent, wobei sie bei Frauen um 1,4 Prozentpunkte auf 51,1 Prozent zunahm, bei den Männern erhöhte sie sich um 0,9 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent.

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Nach absoluten Zahlen gab es zur Vorjahresperiode 57.200 mehr Teilzeitbeschäftigte, bei Vollzeiterwerbstätigen um 57.400 weniger. Der Trend zur Teilzeitarbeit nehme damit nach einem Rückgang im Jahr 2025 wieder Fahrt auf, so die Statistiker am Donnerstag in einer Aussendung.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER

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