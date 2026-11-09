Die größten Unternehmen Österreichs nach Branche: Umsatz, Mitarbeiter, Eigentümer

Welche Unternehmen in Österreich die größten ihrer Branche sind, verraten keine Schlagzeilen, sondern Geschäftsberichte und Presseaussendungen zur Bilanz. Dieses Ranking ordnet die größten österreichischen Unternehmen Branche für Branche nach Umsatz, bei Banken nach Bilanzsumme und bei Versicherungen nach Prämien, jeweils mit Mitarbeiterzahl, Sitz und Eigentümern. Grundlage sind ausschließlich die Zahlen, die die Unternehmen selbst veröffentlicht haben, ergänzt um Branchendaten der Wirtschaftskammer und der Statistik Austria. Es knüpft an unsere Serie „Kaum bekannt, aber Marktführer“ an.

Den Anfang macht der Handel, die beschäftigungsstärkste Branche des Landes: Laut Handelskompendium 2025 der Wirtschaftskammer zählte der österreichische Handel 2024 rund 95.055 Unternehmen mit 567.835 unselbständig Beschäftigten und einem Nettoumsatz von rund 296 Milliarden Euro. An der Spitze liegen zwei Lebensmittelhändler nahezu gleichauf: REWE Group Österreich mit 11,36 Milliarden Euro und SPAR mit 10,82 Milliarden Euro Bruttoumsatz in Österreich im Jahr 2025.