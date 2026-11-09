Die größten Unternehmen Österreichs nach Branche: Umsatz, Mitarbeiter, Eigentümer
Wer ist der Größte seiner Branche? Dieses Ranking ordnet Österreichs Unternehmen nach Umsatz, Beschäftigten, Sitz und Eigentümern, Branche für Branche. Den Anfang macht der Handel: REWE und SPAR liegen mit 11,36 und 10,82 Milliarden Euro fast gleichauf, dahinter folgen XXXLutz, Lidl und dm. Warum Hofer ohne Umsatz gelistet ist und was die Zahlen vergleichbar macht.
Welche Unternehmen in Österreich die größten ihrer Branche sind, verraten keine Schlagzeilen, sondern Geschäftsberichte und Presseaussendungen zur Bilanz. Dieses Ranking ordnet die größten österreichischen Unternehmen Branche für Branche nach Umsatz, bei Banken nach Bilanzsumme und bei Versicherungen nach Prämien, jeweils mit Mitarbeiterzahl, Sitz und Eigentümern. Grundlage sind ausschließlich die Zahlen, die die Unternehmen selbst veröffentlicht haben, ergänzt um Branchendaten der Wirtschaftskammer und der Statistik Austria. Es knüpft an unsere Serie „Kaum bekannt, aber Marktführer“ an.
Den Anfang macht der Handel, die beschäftigungsstärkste Branche des Landes: Laut Handelskompendium 2025 der Wirtschaftskammer zählte der österreichische Handel 2024 rund 95.055 Unternehmen mit 567.835 unselbständig Beschäftigten und einem Nettoumsatz von rund 296 Milliarden Euro. An der Spitze liegen zwei Lebensmittelhändler nahezu gleichauf: REWE Group Österreich mit 11,36 Milliarden Euro und SPAR mit 10,82 Milliarden Euro Bruttoumsatz in Österreich im Jahr 2025.
Handel: Die zehn größten Händler Österreichs nach Umsatz
1. REWE Group Österreich (Billa, Billa Plus, Penny, Bipa, Adeg)
Umsatz Österreich 2025: 11,36 Milliarden Euro brutto, plus 2,2 Prozent, laut Bilanz-Aussendung vom 23. April 2026. Rund 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich, rund 97.000 inklusive Ausland. Sitz: Wiener Neudorf. Gehört zur REWE Group. Die von Wiener Neudorf aus geführte REWE International AG setzte 2025 inklusive Penny International und Billa CEE 24,9 Milliarden Euro um. Einordnung: Der Konzern hält an einer Investitionsoffensive von 1,5 Milliarden Euro fest und hat 21 ehemalige Unimarkt-Standorte übernommen.
2. SPAR Österreich-Gruppe (Spar, Eurospar, Interspar, Maximarkt)
Umsatz Lebensmittelhandel Österreich 2025: 10,82 Milliarden Euro brutto, plus 4,2 Prozent; Gesamtgruppe inklusive Ausland und Shopping-Center-Tochter SES: 22,3 Milliarden Euro Verkaufsumsatz (SPAR-Aussendung vom 12. März 2026). 51.000 Beschäftigte in Österreich, über 93.000 gesamt, 1.514 Standorte in Österreich. Sitz: Salzburg. Familienunternehmen, laut Jahresbericht 2024 gegründet von den Familien Reisch, Drexel, Poppmeier und Wild. Einordnung: Mit der Auslandstochter ASPIAG ist SPAR gemessen am Gruppenumsatz der größte österreichische Händler, in Österreich selbst liegt REWE knapp vorne. Die Sporthandelskette Hervis wurde im Jänner 2026 verkauft.
3. XXXLutz-Gruppe (XXXLutz, Mömax, Möbelix)
Umsatz Gruppe: 6,4 Milliarden Euro laut Unternehmensdarstellung vom September 2026; der Österreich-Umsatz wird nicht veröffentlicht. Mehr als 27.600 Beschäftigte, über 400 Einrichtungshäuser in 14 Ländern. Sitz: Wels. Die Leitung liegt laut Unternehmen weiterhin in den Händen der Gründerfamilie. Einordnung: Allein in Deutschland beschäftigt die Gruppe über 12.000 Menschen; Österreich-Zahlen nennt sie nicht.
4. Lidl Österreich
Umsatz Geschäftsjahr 2025: knapp 2 Milliarden Euro, plus knapp 7 Prozent, erstmals über der Zwei-Milliarden-Marke laut Aussendung vom 22. Juni 2026. Rund 5.800 Beschäftigte, über 250 Filialen, drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf. Sitz: Salzburg. Einordnung: Der Diskonter wächst schneller als die beiden Marktführer.
5. dm drogerie markt Österreich
Umsatz Geschäftsjahr 2024/25 (bis 30. September 2025): 1,374 Milliarden Euro, plus 5,6 Prozent, laut Aussendung vom 13. November 2025. 6.844 Beschäftigte, 381 Märkte sowie 118 Friseur- und 87 Kosmetikstudios. Sitz: Wals bei Salzburg. Einordnung: Von Wals aus werden zwölf Länder mit 5,851 Milliarden Euro Umsatz geführt, die Zahlen für 2025/26 werden Mitte November 2026 erwartet.
6. IKEA Österreich
Umsatz Geschäftsjahr 2024/25 (bis 31. August 2025): 971 Millionen Euro brutto laut Aussendung vom 12. November 2025. Knapp 3.250 Beschäftigte, acht Einrichtungshäuser, sieben Planungsstudios, zwei Logistikzentren. Sitz: Vösendorf. Einordnung: Der Umsatz stagnierte gegenüber 964,3 Millionen Euro im Vorjahr.
7. METRO Österreich
Umsatz Geschäftsjahr 2023/24: 914 Millionen Euro laut Aussendung vom 16. Februar 2026, jüngere Österreich-Zahlen hat das Unternehmen nicht veröffentlicht. Rund 2.300 Vollzeitkräfte, 16 Großmärkte und ein Lieferdepot. Sitz: Vösendorf. Teil der METRO AG. Einordnung: Der Cash-and-Carry-Großhändler feierte 2026 55 Jahre in Österreich.
8. Transgourmet Österreich
Umsatz 2025: 910 Millionen Euro laut Unternehmensangaben, nach 896 Millionen Euro 2024. Rund 2.200 Beschäftigte, 14 Standorte und vier Cash-and-Carry-Märkte. Sitz: Traun. Einordnung: Der Gastronomie-Großhändler liegt praktisch gleichauf mit METRO.
9. INTERSPORT Austria
Umsatz Österreich Geschäftsjahr 2025/26 (bis 30. September 2026): rund 690 Millionen Euro, plus 6 Prozent, laut Aussendung vom 13. Oktober 2026. 104 Händler mit über 280 Standorten, rund 3.600 Beschäftigte. Sitz: Wels. Einordnung: Mit der im April 2026 übernommenen Slowenien-Gruppe erreicht der Händlerverbund in zwölf Ländern rund eine Milliarde Euro Umsatz.
10. Hervis
Umsatz 2025: 314 Millionen Euro, 134 Filialen, davon 91 in Österreich, laut SPAR-Aussendung vom 26. Jänner 2026. Neue Eigentümer seit 23. Jänner 2026: Snipes-Gründer Sven Voth und Factory-Berlin-Gründer Udo Schloemer. Einordnung: Der Verkauf durch die SPAR Österreichische Warenhandels-AG wurde am 23. Jänner 2026 abgeschlossen, alle Beschäftigten wurden übernommen.
Ohne veröffentlichten Umsatz: Hofer
Der Diskonter mit Hauptsitz in Sattledt, Teil der ALDI SÜD Gruppe, nennt laut Karriereseite über 12.000 Beschäftigte und mehr als 540 Filialen, veröffentlicht aber keinen Umsatz. Nach Filialzahl und Beschäftigten zählt Hofer zu den großen Lebensmittelhändlern des Landes. Ebenfalls ohne aktuelle Umsatzzahl: MediaMarktSaturn Österreich, Müller, Thalia, H&M und Peek & Cloppenburg.
Sonderfall Autohandel und wie die Zahlen zu lesen sind
Außer Konkurrenz läuft die Porsche Holding Salzburg: Der Autohändler mit Groß- und Einzelhandel in 29 Ländern steigerte seinen Gruppenumsatz 2025 laut Aussendung vom 13. April 2026 um 42,1 Prozent auf 40,7 Milliarden Euro, davon 24,6 Milliarden im Großhandel und 20,0 Milliarden im Einzelhandel, mit 36.917 Beschäftigten weltweit. Einen Österreich-Umsatz weist das Unternehmen nicht aus. Damit ist die Porsche Holding Österreichs umsatzstärkstes Unternehmen überhaupt.
Zur Vergleichbarkeit: SPAR und REWE weisen Bruttoumsätze inklusive Umsatzsteuer aus, Transgourmet nennt Nettoumsätze, Lidl, Intersport und XXXLutz machen dazu keine Angabe. Die Geschäftsjahre enden unterschiedlich, bei dm und Intersport am 30. September, bei IKEA am 31. August. Die Reihung folgt dem in Österreich erzielten Umsatz, wo dieser veröffentlicht ist. Statistik Austria zählte im Handel 2023 insgesamt 720.092 Beschäftigte inklusive Selbständiger und geringfügig Beschäftigter sowie Umsatzerlöse von 298,8 Milliarden Euro (Leistungs- und Strukturstatistik). Mehr zu den Eigentümerfamilien lesen Sie in „Top 5 Familienunternehmen in Österreich“.
Was das für Sie heißt
Die Marktführer prägen den Alltag: REWE und SPAR beschäftigen zusammen rund 98.000 Menschen in Österreich, das entspricht rechnerisch etwa 17 Prozent der 567.835 unselbständig Beschäftigten im gesamten Handel. REWE, SPAR, Lidl, dm, IKEA, Intersport, METRO und Transgourmet beschäftigen in Österreich zusammen rund 122.000 Menschen, dazu kommen über 12.000 bei Hofer, die meisten davon in den Filialen. Der Kollektivvertrag für die rund 420.000 Handelsangestellten wird gerade neu verhandelt, die nächste Runde ist am 17. November 2026.
Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet die Konzentration auf zwei große Vollsortimenter und zwei Diskonter, dass Preisaktionen und Eigenmarken dieser vier Ketten den Lebensmittelmarkt bestimmen. Wer Eigentümerstrukturen vergleichen will, findet Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften im Firmenbuch; Personengesellschaften wie die Hofer KG müssen weniger offenlegen, weshalb hier keine Umsatzzahl vorliegt.
Nächste Branchen: Industrie, Banken, Versicherungen, Energie
Das Ranking wird Branche für Branche erweitert. Als Nächstes folgen die Industrie (Umsatz laut Geschäftsberichten), die Banken (Bilanzsumme laut Oesterreichischer Nationalbank und Geschäftsberichten), die Versicherungen (verrechnete Prämien laut Finanzmarktaufsicht), die Energieversorger, die Bauwirtschaft, Telekom und IT, Logistik, Tourismus und Gastronomie, Gesundheit und Pharma, Medien sowie Immobilien.
Methodik: Aufgenommen werden nur Zahlen, die das Unternehmen selbst, das Firmenbuch, die Statistik Austria, die Wirtschaftskammer, die OeNB oder die FMA veröffentlicht haben. Rankings anderer Medien dienen nur als Gegencheck. Unternehmen, die keine Zahlen veröffentlichen, werden ohne Umsatz genannt.
Häufige Fragen
- Welches ist das größte Handelsunternehmen Österreichs?
Nach dem in Österreich erzielten Umsatz die REWE Group Österreich mit 11,36 Milliarden Euro brutto im Jahr 2025, knapp vor SPAR mit 10,82 Milliarden Euro im österreichischen Lebensmittelhandel. Rechnet man das Auslandsgeschäft dazu, liegt die SPAR Österreich-Gruppe mit 22,3 Milliarden Euro vorne.
- Wie viel Umsatz macht Hofer in Österreich?
Hofer veröffentlicht keinen Umsatz. Das Unternehmen nennt über 12.000 Beschäftigte und mehr als 540 Filialen und gehört zur ALDI SÜD Gruppe. Schätzungen Dritter sind in diesem Ranking nicht enthalten.
- Wie viele Menschen arbeiten im Handel in Österreich?
Laut Wirtschaftskammer waren es 2024 rund 567.835 unselbständig Beschäftigte in 95.055 Unternehmen. Die Statistik Austria zählt inklusive Selbständiger und geringfügig Beschäftigter 720.092 Personen für das Jahr 2023.
- Welches ist das umsatzstärkste Unternehmen Österreichs?
Die Porsche Holding Salzburg mit 40,7 Milliarden Euro Gruppenumsatz im Jahr 2025. Der Autohändler ist in 29 Ländern tätig und weist keinen eigenen Österreich-Umsatz aus.
- Warum sind die Umsätze nicht direkt vergleichbar?
SPAR und REWE nennen Bruttoumsätze inklusive Umsatzsteuer, andere Händler Nettoumsätze oder machen dazu keine Angabe. Außerdem enden die Geschäftsjahre unterschiedlich, etwa am 30. September bei dm und Intersport oder am 31. August bei IKEA.
- Welche Branchen folgen im Ranking?
Industrie, Banken, Versicherungen, Energie, Bau, Telekom und IT, Logistik, Tourismus und Gastronomie, Gesundheit und Pharma, Medien und Immobilien, jeweils mit den fünf bis zehn größten Unternehmen.
Quellen
SPAR Österreich: Presseaussendung Daten und Fakten 2025 (12. März 2026)
REWE Group Österreich: Bilanz 2025: Investitionsoffensive und Expansion (23. April 2026)
XXXLutz-Gruppe: Unternehmensgruppe Daten und Fakten (September 2026)
Lidl Österreich via APA-OTS: Lidl Österreich erreicht 2-Milliarden-Euro-Umsatzmarke (22. Juni 2026)
dm drogerie markt via APA-OTS: dm weiterhin Lieblingsdrogerie der Österreicher (13. November 2025)
IKEA Österreich via APA-OTS: IKEA Österreich bilanziert 2024/25 mit 971 Mio. Umsatz (12. November 2025)
METRO Österreich via APA-OTS: METRO Österreich feiert 55 Jahre Großhandelsgeschichte (16. Februar 2026)
Transgourmet Österreich: Unternehmensangaben Presse (2026)
INTERSPORT Austria: Bilanz Geschäftsjahr 2025/26 (13. Oktober 2026)
Porsche Holding Salzburg: Rekordwerte bei Umsatz und Auslieferungen 2025 (13. April 2026)
Wirtschaftskammer Österreich, Sparte Handel: Handelskompendium 2025 (September 2025)
Statistik Austria: Leistungs- und Strukturstatistik Handel, Key Facts (2025)