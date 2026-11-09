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Die größten Unternehmen Österreichs nach Branche: Umsatz, Mitarbeiter, Eigentümer

Wer ist der Größte seiner Branche? Dieses Ranking ordnet Österreichs Unternehmen nach Umsatz, Beschäftigten, Sitz und Eigentümern, Branche für Branche. Den Anfang macht der Handel: REWE und SPAR liegen mit 11,36 und 10,82 Milliarden Euro fast gleichauf, dahinter folgen XXXLutz, Lidl und dm. Warum Hofer ohne Umsatz gelistet ist und was die Zahlen vergleichbar macht.

Hofer-Filiale
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Wirtschaft
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Welche Unternehmen in Österreich die größten ihrer Branche sind, verraten keine Schlagzeilen, sondern Geschäftsberichte und Presseaussendungen zur Bilanz. Dieses Ranking ordnet die größten österreichischen Unternehmen Branche für Branche nach Umsatz, bei Banken nach Bilanzsumme und bei Versicherungen nach Prämien, jeweils mit Mitarbeiterzahl, Sitz und Eigentümern. Grundlage sind ausschließlich die Zahlen, die die Unternehmen selbst veröffentlicht haben, ergänzt um Branchendaten der Wirtschaftskammer und der Statistik Austria. Es knüpft an unsere Serie „Kaum bekannt, aber Marktführer“ an.

Den Anfang macht der Handel, die beschäftigungsstärkste Branche des Landes: Laut Handelskompendium 2025 der Wirtschaftskammer zählte der österreichische Handel 2024 rund 95.055 Unternehmen mit 567.835 unselbständig Beschäftigten und einem Nettoumsatz von rund 296 Milliarden Euro. An der Spitze liegen zwei Lebensmittelhändler nahezu gleichauf: REWE Group Österreich mit 11,36 Milliarden Euro und SPAR mit 10,82 Milliarden Euro Bruttoumsatz in Österreich im Jahr 2025.

Sonderfall Autohandel und wie die Zahlen zu lesen sind

Außer Konkurrenz läuft die Porsche Holding Salzburg: Der Autohändler mit Groß- und Einzelhandel in 29 Ländern steigerte seinen Gruppenumsatz 2025 laut Aussendung vom 13. April 2026 um 42,1 Prozent auf 40,7 Milliarden Euro, davon 24,6 Milliarden im Großhandel und 20,0 Milliarden im Einzelhandel, mit 36.917 Beschäftigten weltweit. Einen Österreich-Umsatz weist das Unternehmen nicht aus. Damit ist die Porsche Holding Österreichs umsatzstärkstes Unternehmen überhaupt.

Zur Vergleichbarkeit: SPAR und REWE weisen Bruttoumsätze inklusive Umsatzsteuer aus, Transgourmet nennt Nettoumsätze, Lidl, Intersport und XXXLutz machen dazu keine Angabe. Die Geschäftsjahre enden unterschiedlich, bei dm und Intersport am 30. September, bei IKEA am 31. August. Die Reihung folgt dem in Österreich erzielten Umsatz, wo dieser veröffentlicht ist. Statistik Austria zählte im Handel 2023 insgesamt 720.092 Beschäftigte inklusive Selbständiger und geringfügig Beschäftigter sowie Umsatzerlöse von 298,8 Milliarden Euro (Leistungs- und Strukturstatistik). Mehr zu den Eigentümerfamilien lesen Sie in „Top 5 Familienunternehmen in Österreich“.

Was das für Sie heißt

Die Marktführer prägen den Alltag: REWE und SPAR beschäftigen zusammen rund 98.000 Menschen in Österreich, das entspricht rechnerisch etwa 17 Prozent der 567.835 unselbständig Beschäftigten im gesamten Handel. REWE, SPAR, Lidl, dm, IKEA, Intersport, METRO und Transgourmet beschäftigen in Österreich zusammen rund 122.000 Menschen, dazu kommen über 12.000 bei Hofer, die meisten davon in den Filialen. Der Kollektivvertrag für die rund 420.000 Handelsangestellten wird gerade neu verhandelt, die nächste Runde ist am 17. November 2026.

Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet die Konzentration auf zwei große Vollsortimenter und zwei Diskonter, dass Preisaktionen und Eigenmarken dieser vier Ketten den Lebensmittelmarkt bestimmen. Wer Eigentümerstrukturen vergleichen will, findet Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften im Firmenbuch; Personengesellschaften wie die Hofer KG müssen weniger offenlegen, weshalb hier keine Umsatzzahl vorliegt.

Nächste Branchen: Industrie, Banken, Versicherungen, Energie

Das Ranking wird Branche für Branche erweitert. Als Nächstes folgen die Industrie (Umsatz laut Geschäftsberichten), die Banken (Bilanzsumme laut Oesterreichischer Nationalbank und Geschäftsberichten), die Versicherungen (verrechnete Prämien laut Finanzmarktaufsicht), die Energieversorger, die Bauwirtschaft, Telekom und IT, Logistik, Tourismus und Gastronomie, Gesundheit und Pharma, Medien sowie Immobilien.

Methodik: Aufgenommen werden nur Zahlen, die das Unternehmen selbst, das Firmenbuch, die Statistik Austria, die Wirtschaftskammer, die OeNB oder die FMA veröffentlicht haben. Rankings anderer Medien dienen nur als Gegencheck. Unternehmen, die keine Zahlen veröffentlichen, werden ohne Umsatz genannt.

Häufige Fragen

Welches ist das größte Handelsunternehmen Österreichs?

Nach dem in Österreich erzielten Umsatz die REWE Group Österreich mit 11,36 Milliarden Euro brutto im Jahr 2025, knapp vor SPAR mit 10,82 Milliarden Euro im österreichischen Lebensmittelhandel. Rechnet man das Auslandsgeschäft dazu, liegt die SPAR Österreich-Gruppe mit 22,3 Milliarden Euro vorne.

Wie viel Umsatz macht Hofer in Österreich?

Hofer veröffentlicht keinen Umsatz. Das Unternehmen nennt über 12.000 Beschäftigte und mehr als 540 Filialen und gehört zur ALDI SÜD Gruppe. Schätzungen Dritter sind in diesem Ranking nicht enthalten.

Wie viele Menschen arbeiten im Handel in Österreich?

Laut Wirtschaftskammer waren es 2024 rund 567.835 unselbständig Beschäftigte in 95.055 Unternehmen. Die Statistik Austria zählt inklusive Selbständiger und geringfügig Beschäftigter 720.092 Personen für das Jahr 2023.

Welches ist das umsatzstärkste Unternehmen Österreichs?

Die Porsche Holding Salzburg mit 40,7 Milliarden Euro Gruppenumsatz im Jahr 2025. Der Autohändler ist in 29 Ländern tätig und weist keinen eigenen Österreich-Umsatz aus.

Warum sind die Umsätze nicht direkt vergleichbar?

SPAR und REWE nennen Bruttoumsätze inklusive Umsatzsteuer, andere Händler Nettoumsätze oder machen dazu keine Angabe. Außerdem enden die Geschäftsjahre unterschiedlich, etwa am 30. September bei dm und Intersport oder am 31. August bei IKEA.

Welche Branchen folgen im Ranking?

Industrie, Banken, Versicherungen, Energie, Bau, Telekom und IT, Logistik, Tourismus und Gastronomie, Gesundheit und Pharma, Medien und Immobilien, jeweils mit den fünf bis zehn größten Unternehmen.

Quellen

SPAR Österreich: Presseaussendung Daten und Fakten 2025 (12. März 2026)

REWE Group Österreich: Bilanz 2025: Investitionsoffensive und Expansion (23. April 2026)

XXXLutz-Gruppe: Unternehmensgruppe Daten und Fakten (September 2026)

Lidl Österreich via APA-OTS: Lidl Österreich erreicht 2-Milliarden-Euro-Umsatzmarke (22. Juni 2026)

dm drogerie markt via APA-OTS: dm weiterhin Lieblingsdrogerie der Österreicher (13. November 2025)

IKEA Österreich via APA-OTS: IKEA Österreich bilanziert 2024/25 mit 971 Mio. Umsatz (12. November 2025)

METRO Österreich via APA-OTS: METRO Österreich feiert 55 Jahre Großhandelsgeschichte (16. Februar 2026)

Transgourmet Österreich: Unternehmensangaben Presse (2026)

INTERSPORT Austria: Bilanz Geschäftsjahr 2025/26 (13. Oktober 2026)

Porsche Holding Salzburg: Rekordwerte bei Umsatz und Auslieferungen 2025 (13. April 2026)

Wirtschaftskammer Österreich, Sparte Handel: Handelskompendium 2025 (September 2025)

Statistik Austria: Leistungs- und Strukturstatistik Handel, Key Facts (2025)

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