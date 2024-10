Top 5 Familienunternehmen in Österreich: Tradition trifft Innovation

Gründung: 1890

Sitz: Wien

Das Familienunternehmen Manner ist vor allem für seine berühmten Manner-Waffeln bekannt, die seit über 130 Jahren produziert werden. Die Geschichte begann mit Johann Manner, der die ersten Waffeln in seiner Wiener Konditorei verkaufte. Heute ist Manner nicht nur in Österreich, sondern auch international ein bekanntes Markenprodukt, das in über 50 Ländern erhältlich ist. Manner setzt auf höchste Qualität und regionale Zutaten, was die Produkte besonders beliebt macht.