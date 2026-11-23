Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Geosphere Austria mit Wissenschaftern aus den Bereichen Geologie, Klimatologie und Geophysik hat im Rahmen des Projekts "Terroir Wachau" drei Jahre lang Österreichs bedeutendstes Weinbaugebiet untersucht. Die Temperatur rund um Krems ist seit den 1950er-Jahren im Mittel um zwei Grad gestiegen. Für die Zukunft wurden unterschiedliche Klimaszenarien gerechnet - alle zeigen, dass sich trotz gleichbleibend zu erwartendem Niederschlag die klimatische Wasserbilanz aufgrund der zunehmenden Verdunstung verschlechtert. "Hitze und Trockenstress werden zu immer größeren Herausforderungen für Ertrag und Qualität der Weine", hieß es in der Aussendung. Auch die Zunahme von Extremereignissen, speziell Dürreereignissen, werde den Weinbau in der Wachau fordern.

Eine geologische Kartierung im Maßstab 1:10.000 zeigt die exakte Beschaffenheit des Untergrunds. Die unterschiedlichen Ausgangsgesteine beeinflussen die Bodenbildung, das Mineralstoffangebot sowie die Fähigkeit zur Wasserspeicherung. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die obersten Sedimentschichten - insbesondere die Lössvorkommen - und ihre Mächtigkeit gelegt. "Seismische Untersuchungen machen bisher nicht ausreichend bekannte Untergrundstrukturen sichtbar - bei tiefreichenden Messungen bis etwa 250 Meter Tiefe", erklärte Ingrid Schlögel, Projektleiterin und Leiterin des Departments Oberflächennahe Geophysik bei Geosphere Austria. Die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflusse Durchwurzelbarkeit und Wasserverfügbarkeit.

An zehn Standorten wurden im Rahmen des Projekts Bodenfeuchte und Bodentemperatur in vier Tiefen gemessen. Bewässerungseffekte waren teilweise bis in eine Tiefe von 60 Zentimetern erkennbar und zeigen einen stärkeren Einfluss als Niederschläge. Die Messungen sollen den Winzerinnen und Winzern dabei helfen, eine bedarfsgerechte Bewässerung zu entwickeln. Zusätzlich lieferten Drohnen radiometrische und thermale Informationen über die vielfältigen Bodenmaterialien. Dabei zeigte sich, dass die Trockensteinmauern durch ihre Wärmeabstrahlung die Bodentemperatur signifikant erhöhen. Der Bodenbewirtschaftung, dem Kühlen mit langem Gras, kommt den Angaben zufolge eine zentrale Bedeutung zu.

Die genauen Beschreibungen, die nun vorliegen, unterstützen eine angepasste Lagenplanung bei der Auswahl der Reben, hieß es. Die Kaltluftstrom-Effekte in den Seitentälern, die Richtung Donau abfließen, haben einen größeren Effekt als der Donaustrom selbst. Die Lage eines Weingartens beeinflusst dessen nächtliche Temperaturbedingungen - bis hin zum Spätfrostrisiko.

Generationswissen und regionales Know-how der Winzerinnen und Winzer werde damit durch wissenschaftliche Expertise ergänzt, sagte Andreas Schaffhauser, wissenschaftlicher Generaldirektor von Geosphere Austria. "Um die typische Herkunftsprägung und -stilistik der Wachauer Weine langfristig zu sichern, brauchen wir neben unserer praktischen Erfahrung fundierte wissenschaftliche Daten", erklärte Anton Bodenstein, Vorsitzender "Regionales Weinkomitee Wachau": "Dieses Forschungsprojekt liefert uns dafür entscheidende Erkenntnisse, mit denen wir und nachfolgende Generationen den Herausforderungen des Klimawandels gezielt begegnen können."