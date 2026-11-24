Das Nächtigungsplus der ausländischen Gäste fiel deutlicher aus als jenes der österreichischen Urlauber. Gut 40 Prozent der Übernachtungen gehen auf das Konto heimischer Gäste. 35 Prozent der Nächtigungen konsumierten Urlauber aus Deutschland, gefolgt von Niederländern (7,7 Prozent) und Italienern. Besonders dynamisch entwickelten sich die Nächtigungszahlen bei Gästen aus Israel (plus 45 Prozent).

Unter den österreichischen Gästen liegen die Wiener (21,8 Prozent der Übernachtungen) vorne, gefolgt von den Steirern (19,7 Prozent) und den Niederösterreichern (18,6 Prozent). Das stärkste Plus (17,8 Prozent) gab es bei Gästen aus Vorarlberg, die mit ihrem Anteil von 2,5 Prozent trotzdem das Schlusslicht in der Nächtigungsstatistik der Bundesländer bilden.

Unter den Kärntner Tourismusregionen entfielen die meisten Nächtigungen auf die Region Villach (24 Prozent), gefolgt von der Region Bad Kleinkirchheim/Millstätter See/Nockberge (17 Prozent) und Wörthersee/Rosental (15 Prozent). Das stärkste Nächtigungsplus gab es mit 10,4 Prozent in der Region Klagenfurt, rückläufige Nächtigungszahlen gab es in der Region Katschberg/Lieser- und Maltatal (- 1,4 Prozent) und Klopeiner See - Südkärnten/Lavanttal (- 0,7 Prozent).

Mehr als die Hälfte der Übernachtungen entfiel auf Gewerbebetriebe (56 Prozent), gut ein Viertel (26 Prozent) auf Campingplätze und 13 Prozent auf Privatunterkünfte. Ein Drittel (32,6 Prozent) der Gäste in Beherbergungsbetrieben nächtigte in einem 4-Stern-Hotel, 27,1 Prozent in einem Drei-Stern-Hotel und 22,3 Prozent in gewerblichen Ferienwohnungen oder -häusern.