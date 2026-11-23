Der langfristige Vergleich unterstreiche die positiven Entwicklungen: In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Nächtigungen um 26 Prozent, die Gästeankünfte um 23 Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer habe sich über die letzten zehn Jahre ebenfalls positiv entwickelt, lediglich 2026 lag sie mit 2,19 Nächten geringfügig unter dem Vorjahresniveau. Das ließe sich mit einem generell geänderten Reiseverhalten erklären: Gäste reisen häufiger an, bleiben jedoch kürzer.

Als wichtigster Herkunftsmarkt wurde Deutschland mit ca. 33 Prozent aller Nächtigungen genannt. Zuwächse gibt es aus Dänemark mit einem Plus von 30 Prozent sowie aus Tschechien (plus elf Prozent), Großbritannien (plus zehn Prozent), den Niederlanden und der Schweiz (letzten beiden plus acht Prozent). Wesentlicher Wachstumstreiber bleibe die Sommersaison, während der Winter nach den starken Zuwächsen des Vorjahres ein moderates Plus verzeichnete. Die weitere Stärkung der Wintermonate und eine möglichst ausgewogene Verteilung der touristischen Nachfrage über das gesamte Jahr bleiben zentrale strategische Ziele von Innsbruck Tourismus.

"Wir gestalten Tourismus gemeinsam und wollen einen konkreten Beitrag dazu leisten, die Region Innsbruck lebenswert und erlebenswert weiterzuentwickeln", umriss Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, ein neues Selbstverständnis. Rund zwei Drittel der verfügbaren Mittel würden in die Region zurückfließen. "Wir gehen verantwortungsvoll mit unseren Mitteln um, investieren gezielt in die Zukunft und setzen die Finanzkraft für mehr Lebensqualität ein", betonte Aufsichtsratsvorsitzender von Innsbruck Tourismus, Thomas Pühringer.

Dass der Tourismus eine gesamtwirtschaftliche Bedeutung habe, belege eine aktuelle Studie der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) mit Zahlen, die sich auf 2024/25 beziehen: Demnach erzielt der Nächtigungstourismus in der Region Innsbruck eine Bruttowertschöpfung von 1.068 Mio. Euro und sicherte 8.071 Vollzeitäquivalente sowie eine Lohnsumme von 494 Mio. Euro. "Die größten Betriebe des Landes haben 5.000 bis 6.000 Mitarbeiter, der Tourismus sorgt für über 8.000 Arbeitsplätze in der Region, die nicht abwandern können", erklärte Plattner.