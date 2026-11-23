Das zehnte mittelfristige Investitionsprogramm für Privatbahnen umfasst den Zeitraum 2027 bis 2031. Bei der Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund, dem Land Tirol, den Gemeinden des Zillertals, der Marktgemeinde Jenbach und der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG (ZVB) für Investitionen zur Dekarbonisierung der Zillertalbahn und Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes übernimmt der Bund mit 50 Prozent den Löwenanteil. Das Land bestreitet 38,4 Prozent, das sind rund 35,9 Mio. Euro, aufgeteilt in fünf Jahresraten.

Ziel ist die langfristige Sicherung sowie die Modernisierung und Weiterentwicklung, dazu gehören neben der Elektrifizierung durch Errichtung von Oberleitungsabschnitten und den Ausbau der Energieversorgung und Anschaffung eines Montagewagens auch die Modernisierung der Zugleit- und Weichensteuerung oder Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen. Auch Bahnhöfe sollen modernisiert sowie Gleisanlagen erneuert werden.

Neben der Zillertalbahn wurde auch die Finanzierung der Stubaitalbahn und die Regionalbahn Völs fixiert. Für die Stubaitalbahn wurden 37 Mio. Euro vereinbart, für die Regionalbahn Innsbruck-Völs 63 Mio. Euro. Der Bund übernimmt jeweils wieder die Hälfte. Das Land investiert in die Stubaitalbahn 15,1 Mio Euro, das sind 40,8 Prozent und bei der Regionalbahn 31,5 Mio. Euro - das entspricht 50 Prozent. Die Regionalbahn nach Völs soll voraussichtlich 2032 fertiggestellt werden.

Die Fördermittel dienen ausschließlich Infrastrukturinvestitionen und Erhaltungsmaßnahmen. Laufende Betriebskosten und Verkehrsdienstleistungen (unter anderem Fahrzeuge) sind davon ausgenommen, hieß es. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) versicherte: "Das Land Tirol schaut auf seine Finanzen und gibt das Geld für das Richtige aus. Deshalb investieren wir in wichtige regionale Schieneninfrastruktur und sichern den Ausbau der Zillertalbahn, der Stubaitalbahn und der Regionalbahn Innsbruck-Völs." Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) sprach von einem klaren Bekenntnis zum Ausbau und zur Modernisierung der regionalen Bahninfrastruktur in Tirol: "Insbesondere in Zeiten knapper Budgets sind diese Beschlüsse ein ganz klares verkehrspolitisches Signal in Richtung Mobilitätswende."

Um die Zukunft der Zillertalbahn hatte es in den vergangenen Jahren ein heftiges politisches Tauziehen gegeben. Die Verantwortlichen wollten die mit Diesel betriebene Bahn ursprünglich auf Wasserstoffantrieb umrüsten. Das Projekt wurde jedoch aufgrund prognostizierter Mehrkosten aufs Abstellgleis geschoben. Eine Prüfung der Technischen Universität Wien wies schließlich den Hybridzug mit Akkubetrieb und teilweiser Oberleitung als beste Möglichkeit aus. Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hatte sich auf diese Variante verständigt. Die Zillertalbahn ist eine 32 Kilometer lange Schmalspurbahn zwischen Jenbach und Mayrhofen.