Finanz filzt Barbershops: 77 Gesetzesübertretungen

Insgesamt wurden 85 Betriebe und 172 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer kontrolliert. 39 Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten sowie neun Exekutivbeamte waren beteiligt. Ihre Bilanz: Acht Fälle illegaler Ausländerbeschäftigung, drei Fälle von Schwarzarbeit, 42 Mal fehlten Arbeitszeitaufzeichnungen. Hinzu kamen Verstöße gegen die Gewerbeordnung und eine Betrugsanzeige. Zudem wurde in fast jedem fünften Betrieb die Registrierkassenpflicht verletzt, acht Betreiber stellten gleich gar keine Belege aus. Im Raum Salzburg verkaufte ein Shop zudem gefälschte Parfums bekannter Luxusmarken.