ABO

EU-Gericht weist Apple-Klagen gegen strengere Regulierung ab

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Strengere EU-Regeln für Apple rechtens
©APA/APA (AFP/GETTY)/SPENCER PLATT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die strengere Regulierung mehrerer Apple-Dienste durch die EU-Kommission ist einem Urteil zufolge rechtens. Das Gericht der Europäischen Union wies am Mittwoch entsprechende Klagen des US-Elektronikkonzerns ab. So seien die unterschiedlichen App Stores für iPhones, iPads, Apple Watches, Apple TV und Mac-Rechner als Einheit zu werten.

von

"Unabhängig von den jeweiligen Geräten verfolgen alle App Stores denselben Zweck, nämlich die Zusammenführung von Software-Entwicklern und Endnutzern", hieß es. Die Richter bestätigten zudem die Einstufung von iOS als Betriebssystem von überragender Bedeutung.

Auf Grundlage des Digital Markets Act (DMA) kann die EU Technologiekonzerne und einzelne Dienste ab einer bestimmten Größe als "Torwächter" einstufen. Diese müssen verschärfte Auflagen erfüllen und unter anderem ihre Plattformen für Konkurrenten öffnen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Preise bei Inlandsflügen im Visier
Reisen & Freizeit
Italien geht gegen stark steigende Flugpreise vor
GPT-5.6 kann demnächst von allen genutzt werden
Wirtschaft
OpenAI will am Donnerstag neues KI-Modell freigeben
Über 50 Prozent mehr Türkei-Buchungen
Reisen & Freizeit
Veranstalter und Airlines: Reiselust der Deutschen steigt
Aktie gab dennoch nach
Wirtschaft
Samsung verbucht dank KI-Boom erneut Rekordgewinn
Entschädigungsansprüche bei Verspätungen ab drei Stunden bleiben
Wirtschaft
EU-Parlament segnet neue Fluggastrechte ab
Einsatz künstlicher Intelligenz wird verstärkt
Wirtschaft
Microsoft baut wegen KI mehrere tausend Stellen ab
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER