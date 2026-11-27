Die gesamte Obsternte aus Erwerbsanlagen (ohne Holunder und Aronia) betrug 165.400 Tonnen, womit das Zehnjahresmittel um 15 Prozent unterschritten und gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 31 Prozent verzeichnet wurde. Lediglich in Vorarlberg und Tirol wurden vergleichsweise höhere Hektarerträge erzielt. Aber nicht alle Produkte waren von der Hitze gleich betroffen. Beim Streuobst wurde deutlich mehr geerntet als im Vorjahr, insbesondere bei Birnen und Zwetschken.

Beim Kernobst wurden 137.300 Tonnen eingebracht, ein Minus von 32 Prozent zu 2025 und 17 Prozent unter dem Zehnjahresmittel. An Äpfeln, die 93 Prozent der Kernobsternte ausmachten, wurden lediglich 127.200 Tonnen (minus 34 Prozent zu 2025) eingefahren, davon stammten 70 Prozent aus der Steiermark. Birnen verzeichneten gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 4 Prozent, die Erntemenge von 9.700 Tonnen lag aufgrund des positiven Flächentrends aber deutlich über dem Zehnjahresmittel, so die Statistik Austria am Freitag.

Beim Steinobst lief es schlecht, die Erntemenge blieb mit 11.600 Tonnen um 22 Prozent unter dem Vorjahr, aber immerhin wurden 9 Prozent über dem Zehnjahresmittel erwirtschaftet. Während in Niederösterreich Ausfälle durch Spätfrost zu Buche schlugen, wurde in der Steiermark eine zufriedenstellende Menge erzielt. Bei Marillen lag die Ernte von 5.400 Tonnen zwar 32 Prozent unter dem Vorjahreswert, jedoch im Bereich des Zehnjahresmittels.

Zwetschken, die zu 58 Prozent aus der Steiermark stammten, erwiesen sich als überraschend robust gegenüber den heurigen Witterungsbedingungen. Mit 2.500 Tonnen lag die Produktion um 34 Prozent über dem Vorjahr, was teilweise auf den positiven Flächentrend zurückzuführen war, so die Statistiker. An Kirschen und Weichseln wurde um 14 Prozent weniger als im Vorjahr produziert, die Erntemenge belief sich auf 2.300 Tonnen. An Pfirsichen gab es mit 1.400 Tonnen ebenfalls weniger als im Vorjahr (minus 16 Prozent).

Die Beerenobsternte (ohne Holunder und Aronia) betrug 16.000 Tonnen, ein Minus von 19 Prozent zum Vorjahr und von 11 Prozent im Zehnjahresmittel. Davon machten Erdbeeren mit über 70 Prozent den Löwenanteil aus. Deren Produktion lag mit 11.300 Tonnen um 20 Prozent unter Vorjahresniveau und 15 Prozent unter dem Zehnjahresmittel.

Der Extensivobstbau (landwirtschaftlicher Streuobstbau) kam mit den trockenen Bedingungen deutlich besser zurecht als die kleinkronigen Bäume aus Erwerbsobstkulturen, berichtet die Statistik Austria. Allerdings gab es vermehrt qualitative Mängel, welche eine Verwertung des Erntegutes einschränkten. Die Produktion fiel demnach deutlich höher als im Vorjahr aus. So wurde bei Winteräpfeln (inkl. Mostäpfel) ein Ertragsplus um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Bei Winterbirnen war der Ertrag um 22 Prozent höher, bei Sommerbirnen um 6 Prozent. Bei Steinobst zeigte sich ein gemischtes Bild: Während Marillen ein leichtes Minus zeigten, legte der Zwetschkenertrag stark zu.