Doppelmayr baute Seilbahn in mexikanischer Stadt Uruapan

Die sechs Stationen des "Teleférico Uruapan" verbinden die wichtigsten Wirtschafts-, Gesundheits- und Dienstleistungszentren der Stadt, darunter das Stadtzentrum, das Krankenhaus und der Flughafen. Die Seilbahn ist mit 91 Kabinen ausgestattet und erreicht eine Förderleistung von bis zu 1.500 Personen pro Stunde und Richtung bzw. 54.000 Fahrgäste pro Tag. Um eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten, werde der Fahrpreis - umgerechnet 0,54 Euro - niedrig gehalten, hieß es.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den 'Teleférico Uruapan' realisieren durften. Es ist ein Projekt, das Menschen näher zusammenbringt, Distanzen verkürzt, die zuvor unüberwindbar schienen, und den Alltag Tausender Familien nachhaltig positiv verändert", sagte Konstantinos Panagiotou, CEO von Doppelmayr Mexiko. Über die Infrastruktur hinaus stehe diese Seilbahn für neue Chancen, Zeitersparnis und eine höhere Lebensqualität für die tägliche Nutzung.