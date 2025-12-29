„The Line“, KI-Flop, Start-up-Sterben: Das waren die größten Fails 2025

Sie sollte das Gesicht der Städte verändern: eine 170 Kilometer lange, spiegelnde Megastadt in der saudi-arabischen Wüste, ohne Autos, dafür mit Hightech und neun Millionen Bewohnern. Inzwischen ist von „The Line“ vor allem eines übrig: ein Paradebeispiel für Größenwahn.

Interne Audits, explodierende Kosten, jahrelange Verzögerungen und fehlende Investoren haben das Prestigeprojekt massiv schrumpfen lassen. Anstatt der futuristischen 100-Meilen-Metropole ist nur noch ein winziger Teil realistisch, Milliarden sind bereits versenkt, Teile des Projekts wurden deutlich skaliert oder de facto auf Eis gelegt.

Für die Geschichtsbücher bleibt: „The Line“ ist einer der größten Fails 2025 – ein Lehrstück darüber, was passiert, wenn Physik, Finanzen und Realität im PowerPoint-Slide einfach ausgeblendet werden.