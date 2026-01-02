Tal Shoham: 505 Tage in der Hölle

Tal Shoham wurde bei der Entführung von seiner Frau und den Kindern getrennt. 50 Tage lang wusste er nicht, ob diese noch lebten. Nach seiner Freilassung erzählte er: In dieser Zeit habe er um jeden von ihnen getrauert. Seine Frau und seine Kinder kamen im Rahmen des ersten Deals mit der Hamas – israelische Geiseln wurden gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht – im November 2023 wieder frei. Damals ließ ihm ein Hamas-Terrorist einen Brief seiner Frau zukommen. „Das war das erste Mal, dass ich mir erlaubte zu weinen. Da wusste ich, dass ich jetzt den Kampf um mein eigenes Leben führen konnte.“

Das, was er in diversen Interviews, aber auch bei seinem Aufenthalt in Wien erzählt, macht betroffen und wütend: Mit drei weiteren Geiseln, die in Gaza zu seinen Brüdern wurden, verbrachte er den Großteil der eineinhalb Jahre in Haft im Tunnelsystem. Die vier Männer wurden geschlagen und gefoltert, sie verbrachten viel Zeit in einem sehr engen Raum in totaler Dunkelheit. „In dem Raum hat es ein Loch als Toilette gegeben. Sonst nichts.“. Sie wurden bewusst ausgehungert. Shoham verlor 27 Kilo und litt an Skorbut.

Bei seinem Wien-Besuch im April hat sich Shoham – zumindest körperlich – bereits sichtlich erholt. Was beeindruckt, ist sein dennoch versöhnlicher Ton trotz des von ihm Erlebten. Er spüre kein Verlangen nach Rache, meint er. Wofür er sich mit aller Kraft einsetzte: Dass auch Guy Gilboa-Dalal und Eviatar David, mit denen er gemeinsam in Geiselhaft war, und die nicht so wie Omer Wenkert und er im Februar freikamen, befreit werden. Inzwischen befinden auch sie sich wieder in Israel. Nun wünscht sich Shoham vor allem eines: Normalität für sich und seine Familie. Österreich ist er dafür dankbar, sich so für seine Freilassung eingesetzt zu haben.