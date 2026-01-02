JJ: „Der ärgste Moment meines Lebens“

Pietsch kommt aus Wien, wächst viersprachig in Dubai zwischen österreichischer und philippinischer Familienkultur auf und maturiert in Wien. Er besucht die Opernschule der Wiener Staatsoper und studiert Gesang an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien.

Seine Stimme – ein Countertenor – bringt eine klassische Herkunft mit, die seinen ESC-Beitrag „Wasted Love“ zwischen Oper und Pop einzigartig im Wettbewerb macht. Es ist kein politischer Song, kein Kommentar zur Gegenwart, sondern ein sauber komponiertes Stück über ein Zuviel an verschenkter Liebe.