Christian Stocker: „Meine Ambition ist groß“

Christian Stocker hat die (wohl auch für ihn selbst) überraschendste und steilste Politkarriere in diesem Jahr hingelegt. Zu Jahreswechsel ist er noch Generalsekretär der ÖVP, ein Amt, mit dem nur dann im Rampenlicht steht, wenn man den Scharfmacher für den Parteichef geben soll.

Doch dann tritt genau dieser Parteichef, Karl Nehammer, überraschend zurück, weil seine Regierungsverhandlungen mit SPÖ und NEOS scheitern. Und in der ÖVP will niemand ernsthaft übernehmen. Zur entsprechenden Krisensitzung kommt Stocker im Rollkragenpulli – und geht als designierter Parteichef und Regierungsverhandler.