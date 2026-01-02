Alexander Van der Bellen: „Das war überraschend“

„Wann immer in Österreich etwas passiert, höre ich, was ich dazu sagen sollte. Was ich nicht sagen sollte. Was jetzt gemacht gehört. Was jetzt nicht gemacht gehört. Es ist wie bei einem Ländermatch: Plötzlich sind fast alle Teamchef“, schreibt Van der Bellen Monate später in einem Gastkommentar für Die Zeit.

Doch: Von der turbulenten Wahl zu seiner ersten Amtszeit, über das Ibiza-Video, die Skandale der Kurz-Zeit und den Rücktritt des ÖVP-Shootingstars als Kanzler, die Corona- und die Wirtschaftskrise – Van der Bellen kommt jene Gelassenheit zupass, die er schon in früheren politischen Jahren als Grünen-Chef an den Tag legte.

Er handelt stets entlang der Zeilen der Verfassung, deren „Schönheit“ er gerne lobt. Er nimmt sich Zeit nachzudenken. „Es gibt keine universelle Antwort auf alle Krisen“, schreibt er in der „Zeit“, „aber es gibt eine Grundeinstellung, einen Wertekompass, der recht verlässlich die Richtung anzeigt. Erstens: Zuversicht. Das aus allem bisher Erlebten gefasste Urvertrauen, wir kriegen das schon hin. Und zweitens: Besonnenheit. Wir überlegen uns gut, wie wir das hinkriegen.“ Noch bis Ende 2028 ist Van der Bellen als Bundespräsident gewählt. Seine Besonnenheit wird er bis dahin noch brauchen.