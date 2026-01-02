Stefanie Reinsperger: „Das treibt mir die Tränen in die Augen“

Als Virtuosin im Umgang mit Sprache und dem eigenen Körper zieht sie ihr Publikum die gesamten 60 Minuten in das diffizile Sprachkunstwerk des Literaturnobelpreisträgers. Die Vorstellungen sind Wochen im Voraus und in Kürze ausverkauft. So wie alle anderen Produktionen, an denen sie mitwirkt.

„Ich kann das noch immer nicht alles fassen. Das Allerschönste für mich ist, dass ich mit dem, was ich am liebsten mache, Menschen ins Theater bringe“, kommentiert sie bescheiden ihr Schaffen.

Das Akademietheater ist ihr Lieblingshaus. Wenn sie heute auf dieser Bühne steht, lässt sie gern ihren Blick durch die vollen Reihen hinauf bis zu den Stehplätzen schweifen. Das weckt Erinnerungen an ihre Zeit als Schauspielstudentin, als sie auf dem Stehplatz noch in der Rolle der Zuschauerin war. „Ich weiß, wie wenig man von dort oben sieht. Deshalb versuche ich, mich wirklich im Spielen total zu entäußern, damit alle etwas davon haben, auch die ganz oben“, sagt sie.