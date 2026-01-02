Das waren die viralsten Trends 2025

Aus Deutschland heraus rollte im Spätsommer eine Welle durch TikTok: „Pudding mit Gabel“ – Hunderte Jugendliche treffen sich im öffentlichen Raum, um Pudding demonstrativ mit der Gabel zu essen, Deckel antrommeln inklusive Countdown.

Ähnlich sinnfrei und genau deshalb erfolgreich: der russische „Totr“-Trend, zwei nackte SpongeBob-Figuren, deren Bedeutung ungefähr so klar ist wie die Steuererklärung eines Influencers.