Kanu des Manitu, Stromberg, Horst Schlämmer: Wie das deutsche Kino von Nostalgie profitiert

„Der Erfolg von 'Das Kanu des Manitu' hat aus meiner Sicht sicherlich auch mit Nostalgie zu tun“, sagt Peter Dinges, Vorstand der Filmförderungsanstalt in Berlin. „Nostalgie wird gerne auch mal abgewertet, aber hier ist das positiv gemeint.“ Das gelte auch für „Stromberg“.

Hinzu komme, dass Herbig per se eine Instanz sei, die die Menschen sehen wollen. „In Zeiten, in denen sich mit großer Leidenschaft über politische Korrektheit oder deren Fehlen aufgeregt wird, kam der Film mit einer Leichtigkeit um die Ecke, auf die viele Menschen offenbar Lust hatten.“

Dass „Das Kanu des Manitu“ keine zehn Millionen Besucher gehabt habe, sei nicht erstaunlich, die habe der erste Teil erreicht. „Aber seitdem sind fast 25 Jahre vergangen, und wer sich die Entwicklung des Kinobesuchs in dieser Zeit anschaut, wird merken, dass er sich halbiert hat.“