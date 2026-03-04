Salzburger Festspiele: Schellhorn ortet von Provinzpolitik verursachten Scherbenhaufen

Die Salzburger Festspiele wurden vom politisch besetzten Kuratorium (mehr auf der nächsten Seite) in eine sinnlose Krise gestürzt: Der Vertrag von Intendant Markus Hinterhäuser soll ohne belastbaren Anlass von 2031 auf 2027 verkürzt werden. Der Salzburger Sepp Schellhorn, Staatssekretär der Bundesregierung, stellt alarmierende Diagnosen.

Herr Staatssekretär, wie kommentieren Sie die Ereignisse in Salzburg?

Die Politik hat ihre Provinzialität bewiesen. Sie hat gemeint, in etwas eingreifen zu müssen, was die künstlerische Freiheit und auch die rechtlichen Belange der Geschäftsordnung betrifft. Ich gehe davon aus, dass man hier vor allem aus parteipolitischen Motiven agiert hat. Die Landeshauptfrau von der ÖVP matcht sich mit der Landeshauptfrau-Stellvertreterin von der FPÖ um die Deutungshoheit in Volks- und Leitkultur.

Eine Art Wettbewerb, wie tief man agieren kann?

Der scheint nicht ausgeschlossen. Wir haben das schon vorletztes Jahr erlebt, als Kickl die Festspiele als Inzuchtpartie beschimpft hat. Und der Eindruck verstärkt sich dauernd: Die Hochkultur stört, weil sie die Hirne aufreißt und die Menschen an die Zukunft denken lässt. Deshalb bin ich sehr erbost darüber, dass das Kuratorium jetzt derart eingegriffen hat. Weltgeltung entsteht durch Freiheit, nicht durch politische Schelte, weil man zu wenig „Wohlverhalten“ gezeigt hat.

Und was jetzt?

Was hier angerichtet wurde, ist ein Scherbenhaufen. Und ich glaube nicht, dass die Politik einen Plan B hat, wie sie diesen Scherbenhaufen aufräumen will, wobei da ja viel zusammenspielt. Es gibt zum Beispiel keine Leitfigur mehr, wie sie die Präsidentin Rabl-Stadler war, die stark nach außen agiert hat. Wobei die Wiederbestellung oder Neubesetzung der Präsidentschaft derzeit vollkommen offen ist.

Soll Frau Hammer denn wiederbestellt werden? Es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen.

Das weiß ich nicht. Ich habe mich allerdings schon gewundert, dass sie bei der Horrornummer, die da während der Kuratoriumssitzung abgelaufen ist, öffentlich nicht präsent war. Aus welchen Gründen auch immer.

Was steht noch auf dem Spiel?

Zunächst die große Herausforderung des Umbaus, der jetzt wackelt und den man stark einschränken will. Das macht mir große Sorgen, weil man da erfahrene Leute braucht, die auch Salzburg gut kennen.