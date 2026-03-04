Spitzentöne: Das Elend der österreichischen Kulturpolitik

Mit welcher Blutgrätsche der Bauerntheater-Shakespeare ob der Salzach endet, wäre auch bei erstrecktem Redaktionsschluss nicht zu prognostizieren. Das Kuratorium der Salzburger Festspiele hat das ihm anvertraute Kulturgut ohne belastbaren Anlass aus einer Blütezeit in eine tiefe Krise befördert. Der Vertrag des Intendanten Markus Hinterhäuser soll willkürlich von 2031 auf 2027 verkürzt werden, die Sache geht wohl vor Gericht. Mögen die Schuldigen den Intendanten mitten in der Finanzkrise mit Geld zuschütten müssen und den Rechnungshof nicht mehr vom Hals bekommen.

Was ich von der Situation halte, habe ich unmittelbar nach der Kuratoriumssitzung vom 26. Februar via News.at und ORF bekanntgegeben. Die Tage danach waren von Briefen und Anrufen im Mehrdutzend blockiert, nachdem ich die Wochenenden davor nicht minder betörend mit der Latein-Debatte zubringen durfte (man bringt ja gern etwas weiter). Was denn eigentlich geschehen sei, wollten viele wissen, und auch hier verweise ich auf meine Analyse vom 26. Februar.

Vertiefendes und noch Beunruhigenderes finden Sie in meinem dieswöchigen Interview mit Staatsekretär Sepp Schellhorn angedeutet. Am Ende war das ganze schändliche Prozedere bloß das Resultat eines Gemauschels zwischen Bund und Land Salzburg? Weil speziell der Bund den schon paktierten Umbau des Festspielbezirks massiv zurückfahren will, um die Millionen für anderes zu verwenden?