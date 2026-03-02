Martin Suter: „Leben ist Arbeit und Arbeit ist Leben“

Kann es sein, dass Sie Damen mit einem milderen Blick ansehen als Männer?

Ja, natürlich. Man will sich ja bei Frauen nicht unbeliebt machen.

In Ihren Kolumnen stellen Sie Männer immer wieder so dar, als würden viele überhaupt nicht mitbekommen, wenn man sich über sie lustig macht. Ist das ein Erfahrungswert?

Das ist ja auch so. Aber wahrscheinlich haben Sie recht, ich habe immer ein bisschen eine Scheu davor gehabt, mich über Frauen lustig zu machen. Ich habe bemerkt, dass ich eine gewisse Beißhemmung hatte. Trotzdem kommen in einigen Kolumnen auch Frauen in Führungspositionen vor, aber das war zu einer Zeit, als diese das Gefühl hatten, sie müssen noch tougher sein und sich noch klischierter benehmen als Männer. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Es hat sich vieles geändert. Aber die, über die man sich eben lustig machen kann, sind Männer. Frauen sind die ironischen und die etwas spöttischen, die dieses Karrieredenken nicht so ernst nehmen. Im wirklichen Leben aber begeben sich Frauen auf sanfte Art immer mehr an die Spitze. Und das empfinde ich als sehr angenehm.

Was ist mit diesen Influencerinnen, die das Leben als Hausfrau propagieren?

Das sind Gegenbewegungen. Wenn Sie sich jetzt die neue amerikanische Regierung ansehen, finden Sie einige Frauen in Spitzenpositionen. Die sind nicht gerade gute Werbeträgerinnen für ihr Geschlecht. Aber ich lerne keine Hausmütterchen kennen. Die Frauen, von denen ich spreche, sind alle selbstbewusste und eben ein bisschen coolere, etwas entspanntere Menschen, für die der Beruf nicht das Wichtigste ist. Die haben auch andere Ziele. Deswegen machen sie vielleicht den vorgesetzten Männern Angst, weil sie wissen, es gibt noch etwas anderes als die Karriere.

Ist das nicht diese Work-Life-über die Sie in Ihren Kolumnen Balance, herziehen?

Wenn man das nicht lustig betrachtet, ist es eine Tragödie. Ich meine die Ansicht, dass es zwischen Arbeit und Leben einen Unterschied gibt. Das Leben ist Arbeit und die Arbeit ist Leben. Das kann man nicht trennen. Wenn man das aber trennen will, dann heißt das, dass etwas an der Arbeit nicht stimmt. Denn die Arbeit müsste etwas sein, das man gerne tut. Sie und ich sind privilegiert. Wir können von dem leben, was wir am liebsten tun. Wenn man sieben Stunden schläft, dann hat man schon mal von den 24 Stunden einen großen Teil weg. Und dann arbeitet man noch acht, dann sind schon 15 Stunden des Tages weg. Dann bleiben noch neun Stunden und das ist dann das Leben, oder? Das ist gar nicht so viel. Das darf nicht so sein. Man muss sich auch freuen. Man muss die Arbeit zu einem schönen Teil des Lebens machen, sonst hat die Wirtschaft ein Problem. Ich finde, man muss sich schon fragen, ob es denn immer Faulheit ist, wenn die Leute nicht gern arbeiten oder ob es nicht an der Gestaltung der Arbeit liegt.

Wie soll man denn Fließbandarbeit in einer Fabrik angenehm gestalten?

Das ist sehr schwierig. Aber man muss sich darauf freuen können, dass man die Kollegen wiedersieht, dass man mit ihnen Scherze machen kann.

Was ist mit der Künstlichen Intelligenz? Erleichtert die das Arbeitsleben oder ist sie eine Gefahr?

Das ist schon für die meisten Leute, auch für mich, etwas Unerwartetes. Die hat sich sehr schnell entwickelt. Man steht immer noch so ein bisschen staunend und auch ratlos dem gegenüber. In sehr vielen Bereichen ist die Künstliche Intelligenz sehr nützlich. Sie kann Arbeiten erledigen, die nicht gerade Spaß machen. Verschiedene Jobs hat sie schon überflüssig gemacht, also Routinearbeiten erledigt sie schon. Problematisch wird es sein, wenn die Menschen das nicht mehr merken. Ich werde oft gefragt, wie lange dauert es noch, bis die Künstliche Intelligenz den nächsten Suter schreibt?

Wie lang?

Mir hat jemand ein paar Seiten geschickt. Da habe ich schon gemerkt, dass die Künstliche Intelligenz meine Romane ein bisschen studiert hat. Aber es reicht nicht, kurze Sätze zu machen. Man muss dann schon wissen, welches Wort man für welche Situation verwendet. Das sind Kleinigkeiten, die kann die KI nicht, denn menschliche Intelligenz ist nicht so mechanisch, dass sie das immer alles gleich macht. Aber ich glaube, die Chance der menschlichen Intelligenz ist, dass sie über das Repetitive, das Nivellierte hinausgeht.

Ihre Ironie wird eine KI nicht so leicht imitieren können. Etwa, wie Sie über das Gendern schreiben, treiben Sie es auf die Spitze. Haben Sie Bedenken, dass diese Bestrebungen die Sprache ruinieren?

Als ob man damit ein Problem lösen würde. Das war schon bei dieser lächerlichen Sprachreform so.

Meinen Sie die Rechtschreibreform vor 30 Jahren?

Genau. Aber das Gendern ist schon ein Ärgernis. Ich habe das bei meiner Tochter in der Schule gesehen und jetzt im Studium. Die Frage, was bin ich für ein Gender, also Geschlecht, wird unglaublich wichtig genommen. Ich habe mir die damals nicht gestellt. Aber Revolutionen oder Reformen brauchen ihre Ex­treme und ihre Guillotinen. Ich glaube, es hat sich ein bisschen gelegt. Zum Glück bin ich in einem Alter, wo man mir nachsieht, wenn ich nicht gendern lerne. Aber für die Sprache ist es nicht gut. Meine Frau war sehr emanzipiert und sehr selbstbewusst. Aber sie hat sich unglaublich über das Gendern aufgeregt. Sie hat sich immer miteinbezogen gefühlt, wenn man zum Beispiel „die Leser“ gesagt hat. Am Abstimmungstag über die Armee hörte ich wie eine Politikerin sagte, Mitgliederinnen und Mitglieder. Da hätte mich fast der Schlag getroffen.