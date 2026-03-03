Laura Freudenthaler: Ein feministischer Blick auf Hexen

Das Szenario ist in Erinnerung geblieben: Der autoren- und jurorenseitig aus diversen Wohnzimmern übertragene Corona-Bachmannbewerb 2020 schien seine Königin gefunden zu haben. Die Salzburgerin Laura Freudenthaler, heute 42, begeisterte mit dem Umwelttext „Der heißeste Sommer“.

Die Schriftstellerin Julya Rabinowich und der unterzeichnende News-Mensch saßen als Beobachter für ORF III auf einem Baum im Garten des Landesstudios. Im virenzerstreuenden Frühsommerwind waren sie sich mit der Welt einig: Das hier ist der Siegertext! Doch dann taktierten einige der abwesenden Juroren ihre Kandidaten beschämend immer höher hinauf, bis die Favoritin am Ende mit dem 4. Platz abgefunden wurde. Die Umweltgeschichte wurde drei Jahre später zum preisgekrönten dystopischen Fulminanzroman „Arson“.

Und jetzt ist etwas noch Aufregenderes erschienen. „Iris“ ist eine an die Substanz gehende Beziehungsgeschichte: Eine junge Autorin, rastlos zu Auftritten durch Europa unterwegs, ist einem strauchelnden Fotografen auch sadomasochistisch verbunden. Die Geschichte der Hexenverbrennungen lässt sie nicht los, am Ende mengt sich ein Kindheitsalbtraum in die Ereignisse ...

Ist das gar ein autobiografisches Buch? „Diesmal habe ich die Frage wirklich provoziert“, räumt Laura Freudenthaler ein. „Ich bin Schriftstellerin und schreibe entlang meiner Erfahrungen. Ich habe ja nichts anderes. Der autobiografische Anteil ist, dass das Schreiben und das Leben einander begleiten und dass ich, während ich lebe, schreibe und während ich schreibe, lebe.“

Figur und Autorin seien zu weit auseinandergeschrieben, um Verwechslungen fürchten zu müssen.