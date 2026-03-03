Klaus Albrecht Schröder: Euphorisch zwischen Staubfontänen

Die Wetten unterschieden sich nur in Nuancen: ein Jahr? Kürzer? Variante zwei hat gewonnen: Acht Monate nach seinem Abschied aus der Generaldirektion der Albertina gab Klaus Albrecht Schröder den nächsten beruflichen Schritt bekannt. Mit 1. September 2025, so erfuhr die beeindruckte Kunstwelt, übernehme er das Wiener Aktionismus-Museum.

Er schloss es gleich, um es mit der ihm eigenen Entscheidungsvehemenz auf die doppelte Ausstellungs- und die fünffache Hängefläche zu erweitern. Fenster werden vermauert und anderweitig genutzte Räume umgewidmet, Klima-, Sicherheits- und Beleuchtungstechnik auf den letzten Stand gebracht. Wozu? „Weil die kritische Masse gefehlt hat, um entsprechend wahrgenommen werden zu können. Das ist ein Status, den man heute von einem Museum in der Bundeshauptstadt Wien erwarten können muss.“

Die Baustelle in der Weihburggasse ist in dröhnendem Vollbetrieb, kaum vorstellbar, dass hier am 24. März eröffnet wird. Aber alles ist im Plan, erläutert, euphorisch zwischen Staubfontänen, der Museumschef. Er verweist auf eine neun Meter lange Wand in Eingangsnähe. Hier wird eine Pretiose der jüngeren österreichischen Kunstgeschichte ihren Platz finden, der Beitrag des 24-jährigen Hermann Nitsch zur „Blutorgel“-Performance in Otto Muehls Perinet-Keller im 20. Bezirk. Nitsch, Muehl und Adolf Frohner ließen sich hier im Juni 1962 drei Tage einmauern und erfanden dabei quasi den Wiener Aktionismus, der dann machtvoll Geschichte schrieb.