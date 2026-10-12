Berger Schokolade: Von der Garage ins KaDeWe

Wie teuer darf Schokolade werden?

Christine Berger: Ich traue mir nicht zu sagen, wohin die Reise geht. Kann schon sein, dass Schokolade ein richtiges Luxusprodukt wird. Wir wünschen uns, dass Schokolade für alle leistbar bleibt. Aber es gibt Krisen, Ernteausfälle, Umweltphänomene - davon sind wir abhängig. Wir sind bio-zertifiziert. Wir wollen etwas für Umwelt und Natur tun. Und wir hoffen, dass Kakao langfristig verfügbar bleibt. Wir haben kein Sojalecithin in der Schokolade, sondern das sehr gute Sonnenblumenlecithin drinnen. Das kostet natürlich. Und wir haben Edelbitterschokolade mit 70 Prozent Kakaoanteil.

Sie haben 1994 in einer 25-Quadratmeter-Garage begonnen. Was war damals die größte Belastung?

Hubert Berger: Meine größte Sorge war die private Situation: Meine Frau war gerade schwanger, gleichzeitig lag mein Vater im Sterben. Das fiel alles in dieselbe Zeit. Ich war zuvor zwei Jahre als Betriebsleiter in der Schokoladenproduktion in Bad Reichenhall tätig – eine Arbeit, die ich sehr geliebt habe. Ich bin grundsätzlich ein vorsichtiger, eher ängstlicher Mensch. Deshalb haben wir von Anfang an bewusst darauf geachtet, nicht zu viele Schulden zu machen. Bodenhaftung ist wichtig – aber zu viel Angst im Leben bringt einen auch nicht weiter.

War Chocolatier immer Ihr Berufswunsch?

Hubert Berger: Ich war kein besonders fleißiger Schüler. Durchkommen war alles. Ich wollte zuerst Mechaniker lernen. Meine Mutter hat mich nie so richtig in die Küche gelassen. Ein Fehler. Da werden viele Karrieren zerstört, wenn man Kinder nicht machen lässt. Mein Vater hat dann gesagt: „Du könntest Konditor lernen.“ Ich war ungefähr 14 und dachte: „Ist das Kuchen machen? Schaumrollen und Eis?“

Ich habe im Ort Konditor gelernt, bin schon vorher sonntags in die Backstube, wenn ich frei hatte – und habe dort gemerkt: Das könnte meins sein. Im zweiten Lehrjahr habe ich gesagt: „Lass mich die Backstube leiten.“ Dann war ich Backstubenleiter. Mit 15, 16 wusste ich: Ich mache mich selbstständig. Wir haben am Freitag, 23. September 1994 in der Garage gestartet. Am ersten Tag hatte ich fast 4.000 Schilling Umsatz. Mein Vater hat gesagt: „Sag der Mama lieber 6.000 – dann ist sie beruhigter.