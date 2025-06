René Benko – Weinkeller, Villa und Millionen: Das werfen die Ermittler ihm vor

Im Zentrum der Ermittlungen steht eine ungewöhnlich hohe Mietvorauszahlung: Am 6. Oktober 2023, wenige Wochen vor dem Konkurs-Domino in der Signa-Gruppe, überwies Benko 360.000 Euro an die RB Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG, Eigentümerin der Villa auf der Hungerburg in Innsbruck. Zusätzlich zahlte er mindestens 175.175,96 Euro für Betriebskosten, Einrichtung und Ausstattung.

Brisant: Die Villa war laut Ermittlern nach einem Hangrutsch und einem dadurch verursachten Wasserschaden über Monate unbewohnbar. Die Kriminalisten halten fest: „Somit bleibt die Frage, weshalb eine Mietvorauszahlung sowie die Bezahlung der Betriebskosten just in jenen Monaten vorgenommen wurden, in welchen offenbar das Wohnhaus ohnehin nicht bewohnbar gewesen ist.“