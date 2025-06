Signa-Pleite: Gläubiger fordern 11,7 Milliarden Euro – Immobilienverkauf läuft auf Hochtouren

Mit dabei: Das Hotel Park Hyatt in Wien, das innerstädtische Ensemble an der Tuchlauben sowie das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck. Letzteres – einst persönliches Büro von René Benko – soll laut Bericht bis Ende des 2. Quartals 2025 verkauft werden. Der Bieterprozess für das Hotel Park Hyatt läuft seit März, das Ziel: Verkauf bis spätestens Ende September.

Einige Filetstücke sind bereits veräußert: Im Februar 2025 ging das Berliner Hochhaus Upper West für 425 Millionen Euro an die deutsche Schoeller Group, die auch im Fokus einer gerichtlich beschlossenen Sonderprüfung steht – ebenso wie die INGBE Privatstiftung von Benkos Mutter. Bereits 2024 wechselte das Berliner KaDeWe zur Central Group – laut Bericht flossen daraus 24,4 Millionen Euro in die Insolvenzmasse.

Schwieriger gestaltet sich der Verkauf der von Otto Wagner entworfenen Postsparkasse: Die Komplexität der Verpachtung an die BIG und einer Namensschuldverschreibung mit der R+V Versicherung macht den Deal zäh. Verhandlungen laufen, ein Abschluss wird in den nächsten acht Wochen erwartet.