Signa-Pleite: Abbruch des „Lamarr“-Rohbaus hat begonnen

Allerdings wird dort vorerst nichts errichtet, sondern abgebaut. Von außen zu sehen sind bereits abmontierte Elemente bzw. Installationen, die im Gebäude aufgehäuft werden. Laut den neuen Eigentümern wird in weiterer Folge der vordere Teil des Gebäudes teilweise entfernt. Es sollen Verkaufsflächen auf den unteren drei Etagen und Wohnungen vom 2. bis zum 8. Stock errichtet werden.

Das geplante Hotel im hinteren Gebäudeteil und die öffentlich zugängliche Dachterrasse sind weiterhin Teil des Nutzungskonzepts. Die Terrasse muss umgesetzt werden, da dort ein Nutzungsrecht (Servitut) vereinbart wurde, das vor allem dem Bezirk ein großes Anliegen war. Gibt es die Freifläche nicht, wird es auch keine Fertigstellungsanzeige geben, betont man im Rathaus.

Der Abriss bzw. Rückbau ist ganz ohne Genehmigung möglich. Auch eine Änderung des Nutzungskonzepts ist erlaubt, da die Widmung in diesem Gebiet auch Wohnnutzung zulässt. Nötig ist nur ein eigenes Bauansuchen. Allerdings sind Handelsflächen in den unteren Etagen notwendig, da das Objekt in einer Geschäftszone liegt.