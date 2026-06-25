Bain gewinnt Rennen um Volkswagen-Motorentochter Everllence

Die beiden anderen Bieter haben damit das Nachsehen. Neben Bain hat sich auch der Finanzinvestor CVC sowie ein Konsortium um die schwedische EQT um Everllence bemüht, zu dem Insidern zufolge neben dem VW-Aktionär Katar auch die Holding der Volkswagen-Eigentümerfamilien Porsche und Piech gehörte.

Bain übernimmt die knappe Mehrheit an Everllence. Volkswagen behält 49 Prozent der Anteile an der Dieselmotorentochter und erklärte, mittelfristig wichtiger Anteilseigner bleiben zu wollen. Finanziert wird der Kauf durch Schulden, die dem Unternehmen aufgelastet werden. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Jahresende angestrebt.

Den Erlös bezifferte Volkswagen auf 7,4 Milliarden Euro: Er setzt sich zusammen aus den Einnahmen durch den Verkauf des Anteils von 51 Prozent sowie der Neubewertung des Unternehmens im Rahmen der Transaktion und der erwarteten Verschuldung nach Abschluss der Leveraged-Buy-out Transaktion. Ende Mai hatte Volkswagen Everllence mit einer Bewertung von rund 3,4 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Insider hatten zuletzt den Wert des Unternehmens auf rund 8,5 Milliarden Euro beziffert.

Wie das Geld ausgegeben werden soll, will Volkswagen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Finanzchef Arno Antlitz sagte, die VW-Aktionäre könnten in mehrfacher Hinsicht von der Transaktion profitieren: zum einen durch die gestärkte Substanz von Volkswagen, zum anderen durch die Teilhabe an dem künftigen Wert- und Wachstumspotenzial von Everllence.

Für den Autobauer kommt das zusätzliche Geld gelegen. Volkswagen leidet unter der Krise auf dem chinesischen Automarkt und den Zöllen von US-Präsident Donald Trump. Blume will dem Aufsichtsrat noch vor der Sommerpause sein Konzept für einen weitreichenden Umbau des Unternehmens präsentieren. Dazu gehört auch ein weiterer Kapazitätsabbau: In Deutschland sollen demnach die Kapazitäten für weitere 500.000 Autos jährlich wegfallen. Bis 2030 will Blume die Rendite des Konzerns auf acht bis zehn Prozent steigern, für das laufende Jahr liegt die Zielmarke mit vier bis 5,5 Prozent bei gerade einmal der Hälfte davon.