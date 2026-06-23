ABO

Jeder Fünfte in Deutschland kann sich keinen Urlaub leisten

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Einwöchige Urlaubsreise ist für 17,3 Mio. in Deutschland zu teuer
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Sommerurlaub ist für viele Menschen in Deutschland unbezahlbar: Wie 2024 lebte auch 2025 gut jede fünfte Person (21 Prozent) in einem Haushalt, der sich nach eigener Einschätzung keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnte. Insgesamt waren das 17,3 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden errechnet hat. Besonders häufig fehlt demnach Alleinerziehenden das Geld (39 Prozent).

von

Anteilig können sich jedoch deutlich mehr Menschen aus Deutschland einen Urlaub leisten als im Durchschnitt aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union: EU-weit lebte nach Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat im vergangenen Jahr mehr als ein Viertel (28 Prozent) der Bevölkerung in Haushalten, die sich keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnten.

Am häufigsten fehlte den Menschen in Rumänien (61 Prozent) das Geld für den Urlaub. Relativ groß war die Gruppe auch in Griechenland (47 Prozent) sowie in Bulgarien und Ungarn (jeweils 39 Prozent). Am seltensten war Geldmangel in Luxemburg (11 Prozent), Schweden (12 Prozent) und den Niederlanden (13 Prozent) ein Hinderungsgrund für eine Woche Urlaub. In Österreich betraf dies 18 Prozent.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
DFS Okinawa betreibt Verkaufsflächen am Flughafen Naha
Reisen & Freizeit
Avolta expandiert mit Übernahme von DFS Okinawa nach Japan
++ ARCHIVBILD ++ Volksrepublik nimmt laut Erhebung mehr klinische Medikamentenstudien vor
Technik
USA verlieren in Biotechnologie Boden an China
Alan Greenspan anno 1990
Wirtschaft
Ex-Fed-Chef Greenspan 100-jährig gestorben
Reisen & Freizeit
Streik auf Griechenlands meistbesuchter Urlaubsinsel
++ ARCHIVBILD ++ Verbindliches Angebot bis 26. Juni möglich
Reisen & Freizeit
Easyjet lehnt Übernahmeangebot von Castlelake ab
Mitbegründer der Videospielfirma bei Unglück ums Leben gekommen
Wirtschaft
Ubisoft-Mitgründer starb bei Flugzeugabsturz in Frankreich
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER