ABO

Trump ordnet schnellere Entwicklung von Quantencomputern an

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Trump will leistungsstärkere Quantencomputer
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
US-Präsident Donald Trump hat eine beschleunigte Entwicklung von Quantencomputern und deren Einsatz durch die US-Regierung angeordnet. So soll das Energieministerium einen Quantencomputer bekommen, der leistungsstark genug für Forschungsaktivitäten ist. Zielmarke dafür sei das Jahr 2028, verkündete der im Weißen Haus für Wissenschafts- und Technologiepolitik zuständige Trump-Vertraute Michael Kratsios. Im Erlass selbst wurde kein Zeitpunkt genannt.

von

Zugleich heißt es dort, dass mehrere US-Behörden - darunter die Weltraumagentur NASA - Fünfjahrespläne für den Einsatz von Quantentechnologie ausarbeiten sollen. Quantencomputer sollen um ein Vielfaches leistungsstärker als heutige Rechner werden und den Weg zu neuen wissenschaftliche Durchbrüchen ebnen - so zumindest die Hoffnung. Zugleich gibt es die Sorge, dass mit der neuen Technik Verschlüsselungstechnologie, die heute noch als sicher gilt, leicht geknackt werden könnte.

Tech-Konzerne wie Apple und Google führen deswegen schon seit Jahren neue Verschlüsselungstechniken ein, die der potenziellen Gefahr durch Quantencomputer standhalten sollen. Trump ordnete ebenfalls eine weitere Absicherung der US-Infrastruktur gegen Angriffe mit Hilfe von Quantentechnologie an. Dabei sollen unter anderem Energieversorger und Wasserbetriebe mit Vorrang geschützt werden.

Bisher sind leistungsstarke Quantencomputer noch in der Entwicklung. Als einer der führenden Akteure in dem Bereich hofft Google, zum Ende des Jahrzehnts praxistaugliche Quantencomputer zu bauen.

US President Donald Trump US President Donald Trump speaks as he signs executive orders in the Oval Office of the White House in Washington, DC on June 22, 2026. President Trump signed two orders on quantum computing. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Urlauber am deutschen Ostseeufer in Strandkörben
Reisen & Freizeit
62 Prozent der Deutschen planen Sommerurlaub
EU-Kommissionschefin von der Leyen
Wirtschaft
EU will Steuerregeln und Energiekennzeichnung vereinfachen
++ ARCHIVBILD ++ TUI verzeichnet rückkehrendes Reise-Interesse an Türkei und Ägypten
Reisen & Freizeit
Türkei und Ägypten nach Einbruch wieder mehr gebucht
Wirtschaft der Euro-Zone vermeidet gerade noch Rezession
Wirtschaft
Umfrage: Euro-Wirtschaft schrumpft im Juni erneut
++ ARCHIVBILD ++ Einwöchige Urlaubsreise ist für 17,3 Mio. in Deutschland zu teuer
Reisen & Freizeit
Jeder Fünfte in Deutschland kann sich keinen Urlaub leisten
DFS Okinawa betreibt Verkaufsflächen am Flughafen Naha
Reisen & Freizeit
Avolta expandiert mit Übernahme von DFS Okinawa nach Japan
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER