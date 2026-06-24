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Türkei und Ägypten nach Einbruch wieder mehr gebucht

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++ ARCHIVBILD ++ TUI verzeichnet rückkehrendes Reise-Interesse an Türkei und Ägypten
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Der Krieg im Iran hat die Nachfrage nach Urlaub in Ägypten und der Türkei deutlich einbrechen lassen. Doch jetzt kehre das Interesse an beiden Reisezielen spürbar zurück, berichtet Europas größter Reisekonzern TUI in Berlin. "Die Türkei ist im Sprint zurück auf die Pole Position", sagte TUI-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi laut Mitteilung. Daneben gehöre auch Ägypten zu den "Comeback-Zielen im Last-Minute-Sommer", hieß es.

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Noch im Mai hatte TUI berichtet, dass sich wegen des Iran-Kriegs die Nachfrage deutlich in Richtung westliches Mittelmeer verschiebe. Schwächer entwickelten sich dagegen die Buchungen für Länder wie Ägypten, die Türkei und Zypern, hieß es damals. Jetzt ziehe die Nachfrage aber wieder spürbar an. Ägypten und die Türkei knüpften damit an das gute Frühbuchergeschäft vor Beginn des Iran-Kriegs an.

Innerhalb der Türkei sei vor allem eine Region gefragt: "Antalya führt wieder die Sommerhitliste an", sagte Jacobi. Mallorca folge auf Platz zwei, dahinter die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Auch Hurghada in Ägypten und die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln zählten zu den meistgebuchten Sommer-Zielen bei TUI. Spanien bleibe damit insgesamt das beliebteste Reiseland der eigenen Kunden.

Rund 80 Prozent der TUI-Kunden in Deutschland buchen ihren Sommer-Urlaub innerhalb Europas, vor allem rund ums Mittelmeer und auf den Kanaren. Beliebtestes Fernreiseziel bei TUI seien weiter die USA. Günstige Preise und ein schwacher US-Dollar machten das Land derzeit für Urlauber attraktiv.

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