ABO

Angriffe im Nahen Osten treiben Preise für Öl und Gas

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Die Straße von Hormuz wird vom Iran nach wie vor blockiert
©Afp, APA, ATTA KENARE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist am Mittwoch wieder über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Grund sind weitere, gegenseitige Angriffe von den USA und dem Iran rund um den wichtigen Öl-Transportweg durch die Straße von Hormuz. Der Preis für Erdgas stieg an der Börse in Amsterdam auf 78,50 Euro pro Megawattstunde (MWh) und liegt damit nur noch knapp unter der 80-Euro-Marke, so hoch wie nie seit Beginn des Iran-Kriegs. Nur 2022 war der Gaspreis noch höher.

von

News auf Google bevorzugen

Steigt der Rohölpreis, wird tendenziell das Tanken und das Heizen mit Öl und Gas teurer. Ein hoher Ölpreis beeinflusst auch die Preisentwicklung insgesamt, weil der Rohstoff ein wichtiger Kostenfaktor für die gesamte Wirtschaft ist. Ähnliches gilt für Erdgas, durch den Einsatz von Gaskraftwerken steigen zusätzlich auch die Strompreise.

Der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle in der Straße von Hormuz war in der Nacht aufs Neue eskaliert. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon.

Irans Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben umgehend mit "schweren Raketenangriffen" auf das mit den USA verbündete Königreich Jordanien. Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra fing die Armee 20 ballistische Raketen ab. Zudem griffen die Revolutionsgarden nach eigenen Angaben erneut mehrere Schiffe in der Region der Straße von Hormuz an.

Zuletzt war der Brent-Preis Mitte Juli kurzzeitig über 100 Dollar (86,10 Euro) gestiegen. Noch liegt er aber ein gutes Stück unter dem Jahreshoch von rund 126 Dollar, das Ende April erreicht wurde. Damals hatte der Beginn des Iran-Krieges durch die USA und Israel den Preis stark nach oben getrieben.

Die Straße von Hormuz hat sich im Verlauf des jüngsten Iran-Kriegs zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran entwickelt: Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den Transport von Öl, Flüssigerdgas und Dünger bedeutende Meerenge noch immer weitestgehend.

Die Straße von Hormuz zwischen Iran und Oman gilt als Lebensader der Weltwirtschaft. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. An der engsten Stelle ist die Schifffahrtsstraße rund 50 Kilometer breit. Die schiffbaren Passagen in beide Richtungen messen rund drei Kilometer.

Am Golf von Persien liegen bedeutende Ölförderländer, neben dem Iran Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Vor dem Krieg war die Seestraße für den Schiffsverkehr offen. Ein Fünftel der weltweiten Öltransporte passierte sie täglich.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US-Präsident Donald Trump legt beim Handelsstreit nach
Wirtschaft
USA planen Einfuhrverbot für kanadische Waren
Weiter Flugausfälle in Großbritannien
Reisen & Freizeit
Chaos an Flughäfen in Großbritannien dauert an
Verbraucherpreise stiegen im August um 0,8 Prozent
Wirtschaft
Preisauftrieb in China beschleunigt sich im August
Flugreisende brauchten wieder einmal viel Geduld
Reisen & Freizeit
Störung der Flugsicherung behindert britische Airports
Amazon sucht nach Chip-Partnern im KI-Geschäft
Wirtschaft
Amazon entwickelt KI-Chip mit Qualcomm
Aus Protest hatte das Personal am Montag die Arbeit niedergelegt
Reisen & Freizeit
Eiffelturm nach Streik wieder geöffnet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER