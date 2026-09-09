ABO

Chaos an Flughäfen in Großbritannien dauert an

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Weiter Flugausfälle in Großbritannien
©APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Eine technische Störung bei der britischen Flugsicherung hat auch am zweiten Tag erhebliche Folgen auf den Luftverkehr in Großbritannien. Wie das Flugdatenportal Flightradar24 mitteilte, waren allein am Mittwoch bis 6.00 Uhr bereits knapp 250 Flüge gestrichen worden, der größte Teil davon am Londoner Flughafen Heathrow.

von

News auf Google bevorzugen

Am Dienstag waren dem Portal zufolge aufgrund der Störung etwa 1.300 Flüge ausgefallen. Der britische Nachrichtensender Sky News berichtete von Passagieren, die teils auf dem Fliesenboden im Terminal übernachten mussten.

Der genaue Grund für die Probleme war zunächst unklar. Eine Cyberattacke werde als Ursache jedoch ausgeschlossen, sagte der Chef des britischen Flugsicherungsunternehmens NATS, Martin Rolfe, der BBC. Das Problem sei inzwischen behoben, habe jedoch einen erheblichen Rückstau verursacht, der nun abgearbeitet werde.

NATS ist in Großbritannien für 15 Flughäfen zuständig. Betroffen von der Störung waren am Dienstag neben Heathrow auch London Gatwick, London Stansted sowie die Airports in Manchester und Birmingham und weitere.

Von mehreren Airlines kam scharfe Kritik an dem Dienstleister. NATS-Geschäftsführer Rolfe wurde zudem von der britischen Verkehrsministerin Heidi Alexander einbestellt. Ryanair-Top-Manager Neal McMahon forderte Rolfe laut der britischen Nachrichtenagentur PA zum Rücktritt auf.

Auch an deutschen Flughäfen machten sich die Probleme bemerkbar. Zum Beispiel wurden Flüge von Frankfurt oder Düsseldorf nach London gestrichen, wie auf den Webseiten der jeweiligen Flughäfen zu sehen war. Am Flughafen Wien wurde Mittwochfrüh laut Webseite ein einzelner Flug nach London gestrichen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Straße von Hormuz wird vom Iran nach wie vor blockiert
Wirtschaft
Angriffe im Nahen Osten treiben Preise für Öl und Gas
US-Präsident Donald Trump legt beim Handelsstreit nach
Wirtschaft
USA planen Einfuhrverbot für kanadische Waren
Verbraucherpreise stiegen im August um 0,8 Prozent
Wirtschaft
Preisauftrieb in China beschleunigt sich im August
Flugreisende brauchten wieder einmal viel Geduld
Reisen & Freizeit
Störung der Flugsicherung behindert britische Airports
Amazon sucht nach Chip-Partnern im KI-Geschäft
Wirtschaft
Amazon entwickelt KI-Chip mit Qualcomm
Aus Protest hatte das Personal am Montag die Arbeit niedergelegt
Reisen & Freizeit
Eiffelturm nach Streik wieder geöffnet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER