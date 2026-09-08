ABO

Eiffelturm nach Streik wieder geöffnet

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Aus Protest hatte das Personal am Montag die Arbeit niedergelegt
©Afp, APA, GEOFFROY VAN DER HASSELT
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Der Pariser Eiffelturm ist nach einer Arbeitsniederlegung aus Protest gegen den vorübergehenden Abzug von weiblichem Personal wieder für Besucher zugänglich. Die Betreibergesellschaft des Pariser Wahrzeichens hatte zuvor eingeräumt, dass es ein Fehler gewesen sei, auf Bitten einer hinduistischen Delegation während eines Besuchs der dritten Etage des Eiffelturms das weibliche Personal dort zurückzuziehen.

von

News auf Google bevorzugen

Aus Protest gegen den Vorfall am Samstag hatte das Personal am Montag die Arbeit niedergelegt, und der Eiffelturm blieb geschlossen. Politiker reagierten entsetzt.

Wie die Betreibergesellschaft erklärte, fand der Besuch der Delegation im Zuge eines Kulturfestivals anlässlich der bevorstehenden Einweihung eines Hindu-Tempels statt. Im Vorfeld habe es die Bitte gegeben, den Besuch des geistlichen Vertreters so zu organisieren, dass dessen Kontakte zu Frauen auf ein Minimum beschränkt würden.

"Diese Bedingungen hätten nicht akzeptiert werden dürfen", hieß es. Sie standen demnach nicht im Einklang mit den Grundsätzen der Gleichstellung von Frauen und Männern und der Neutralität bei Besichtigungen des Denkmals.

Die Betreibergesellschaft des Eiffelturms kündigte neben einer Untersuchung des Vorfalls Schritte an, die eine Wiederholung verhindern sollen. Außerdem wollten die Verantwortlichen sich mit den Arbeitnehmervertretern austauschen.

PARIS - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Apple wird wahrscheinlich bald das erste faltbare iPhone vorstellen
Technik
Xiaomi und Huawei wollen Apple die Schau stehlen
++ ARCHIVBILD ++ Großteil der Beschäftigten in Osnabrück kann bleiben
Wirtschaft
VW-Werk in Osnabrück wird Rüstungsstandort
Mehrere Angriffe auf Tanker in Nahost
Wirtschaft
Ölpreise steigen weiter
Reisen & Freizeit
24-stündiger Bahnstreik in Italien ab Montagabend
Fünf tägliche Verbindungen geplant
Reisen & Freizeit
Erste Tests für neue Frecciarossa-Zugverbindung
Wirtschaft
Bahnkonzern Italo will sich auch in Deutschland durchsetzen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER