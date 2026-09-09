Preisauftrieb in China beschleunigt sich im August

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Der Preisauftrieb in China hat sich im August wieder beschleunigt. Hohe Energiepreise infolge von Lieferrisiken und Störungen des Seeverkehrs im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt trieben sowohl die Erzeuger- als auch die Verbraucherpreise in die Höhe, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Der Erzeugerpreisindex stieg im Jahresvergleich um 3,8 Prozent. Im Juli hatte das Plus noch bei 3,5 Prozent gelegen, im Juni bei 4,1 Prozent.

von APA