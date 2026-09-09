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Preisauftrieb in China beschleunigt sich im August

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Verbraucherpreise stiegen im August um 0,8 Prozent
©Afp, APA, PEDRO PARDO
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Der Preisauftrieb in China hat sich im August wieder beschleunigt. Hohe Energiepreise infolge von Lieferrisiken und Störungen des Seeverkehrs im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt trieben sowohl die Erzeuger- als auch die Verbraucherpreise in die Höhe, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Der Erzeugerpreisindex stieg im Jahresvergleich um 3,8 Prozent. Im Juli hatte das Plus noch bei 3,5 Prozent gelegen, im Juni bei 4,1 Prozent.

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Die Verbraucherpreise stiegen im August um 0,8 Prozent zum Vorjahresmonat, nach einem Plus von 0,5 Prozent im Juli. Im Vergleich zum Vormonat zogen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent an. Lebensmittel verbilligten sich im Jahresvergleich um 1,4 Prozent, während die Preise für andere Güter um 1,2 Prozent stiegen.

BEIJING - CHINA: FOTO: APA/APA/AFP/PEDRO PARDO

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