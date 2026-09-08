Amazon entwickelt KI-Chip mit Qualcomm

Amazon und Qualcomm wollen gemeinsam Prozessoren für den täglichen Betrieb bereits trainierter KI-Modelle entwerfen. Diese Chips gewinnen wegen der zunehmenden Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI) rasch an Bedeutung. Darüber hinaus forschen die beiden Konzerne an neuen Technologien für den schnellen Datenaustausch. Amazon Web Services (AWS) ist der weltgrößte Cloud-Anbieter. Mit der Entwicklung eigener Prozessoren will die Tochter des Online-Händlers ihre Abhängigkeit von Chipkonzernen wie Nvidia oder AMD verringern. Andere Technologiekonzerne wie die Alphabet-Tochter Google oder die Facebook-Mutter Meta verfolgen ähnliche Projekte.

Die Verknüpfung von Kooperationen mit einem möglichen Einstieg ist kein Einzelfall: In den vergangenen Monaten bot AMD sowohl Meta als auch dem ChatGPT-Entwickler OpenAI im Rahmen milliardenschwerer Lieferverträge eigene Aktien an.