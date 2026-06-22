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73 Prozent der Arbeitnehmer schalten auch im Urlaub nicht ab

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++ ARCHIVBILD ++ Mehrheit der Beschäftigten ist auch im Urlaub erreichbar
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Urlaub bedeutet für die Mehrheit der Beschäftigten nicht automatisch Abschalten von der Arbeit, zeigt eine aktuelle Umfrage von karriere.at unter rund 1.000 Usern. Demnach prüfen 45 Prozent im Urlaub regelmäßig ihre E-Mails oder sind telefonisch erreichbar, 28 Prozent sind für Notfälle erreichbar. Laut ÖGB ist die Rechtslage aber eindeutig: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen in ihrer Freizeit und im Urlaub nicht erreichbar sein. Urlaub sei keine Bereitschaftszeit.

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"Wer arbeitet, braucht auch echte Ruhezeiten. Das ist kein Luxus, sondern ein Recht", betonte ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller am Montag in einer Aussendung. Gemäß Umfrage fühlt sich etwa jede bzw. jeder vierte Beschäftigte durch die ständige Erreichbarkeit belastet. Personen mit Personalverantwortung sind noch häufiger als der Durchschnitt auch im Urlaub für ihr Team greifbar.

Eine Ausnahme gebe es nur, wenn ausdrücklich Rufbereitschaft vereinbart wurde, so der ÖGB. "Das ist eine eigene arbeitsrechtliche Vereinbarung und passiert nicht einfach nebenbei", so Müller.

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