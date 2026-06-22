73 Prozent der Arbeitnehmer schalten auch im Urlaub nicht ab

"Wer arbeitet, braucht auch echte Ruhezeiten. Das ist kein Luxus, sondern ein Recht", betonte ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller am Montag in einer Aussendung. Gemäß Umfrage fühlt sich etwa jede bzw. jeder vierte Beschäftigte durch die ständige Erreichbarkeit belastet. Personen mit Personalverantwortung sind noch häufiger als der Durchschnitt auch im Urlaub für ihr Team greifbar.

Eine Ausnahme gebe es nur, wenn ausdrücklich Rufbereitschaft vereinbart wurde, so der ÖGB. "Das ist eine eigene arbeitsrechtliche Vereinbarung und passiert nicht einfach nebenbei", so Müller.