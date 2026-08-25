Dürre: Österreich laut EU-Bericht besonders schwer betroffen

„Hohe Temperaturen in Verbindung mit unzureichenden Niederschlägen wirken sich stark auf die Sommerkulturen aus, insbesondere während der Blüte und der Ertragsbildung. Zu den Auswirkungen zählen verminderte Fruchtbarkeit, schlechte Kornfüllung sowie vorzeitige Alterung“, heißt es zu den am stärksten betroffenen Gebieten wie Österreich, Süddeutschland, Teilen Italiens und Tschechien in der aktuellen Ausgabe des regelmäßigen Berichts des Joint Research Center (JRC) der EU-Kommission. Die geringere Verfügbarkeit von Bewässerungswasser würde den Stress für die Pflanzen in mehreren dieser Regionen zusätzlich verschärfen.

Dazu kommt noch, dass es in Österreich, aber auch etwa in Spanien, Frankreich oder Deutschland, bereits zu Beginn der Saison ungünstige Bedingungen gegeben hatte: Die bereits im Frühjahr bestehenden Bodenfeuchtigkeitsdefizite haben sich laut Bericht seit Juli weiter verschärft. In Ostösterreich, Westtschechien sowie der West- und Südslowakei kam es wiederholt zu Hitzewellen mit Temperaturen von fast 40 °C. Die Hitzewellen beschleunigten die Reifung und die Ernte.