Klimakrise: Extremhitze bedroht Landwirtschaft, Ökosysteme und Gesundheit

Die Auswirkungen zeigen sich entlang der gesamten Lebensmittelkette. Nutztiere reagieren empfindlich auf steigende Temperaturen: Hitzestress setzt bei vielen Arten bereits ab 25 Grad ein, bei Hühnern und Schweinen sogar früher, da sie ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren können. In Gewässern führt Hitze zu sinkendem Sauerstoffgehalt, was bei Fischen im Extremfall Herzversagen auslösen kann.

Auch Pflanzen reagieren sensibel. Bei Temperaturen über 30 Grad kommt es bei den meisten wichtigen Kulturpflanzen zu Ertragseinbußen, bei Kartoffeln und Gerste teilweise schon früher. Parallel dazu steigt das Risiko von Bränden, die Wälder und landwirtschaftliche Flächen zerstören. Die Brandsaisonen dauern länger und verlaufen intensiver als im langjährigen Durchschnitt.

Für Landwirte verschärfen sich zudem die Arbeitsbedingungen. In besonders betroffenen Regionen könnte die Zahl der Tage, an denen Feldarbeit aufgrund von Hitze nicht möglich ist, bis zum Ende des Jahrhunderts auf bis zu 250 pro Jahr steigen. Genannt werden unter anderem Südasien, Afrika südlich der Sahara sowie Zentral- und Südamerika.