Das könnte den Bauern zugutekommen, zugleich aber das Risiko gefährlicher Überschwemmungen erhöhen.
Das überraschende Comeback des Tschadsees
Jahrzehntelang galt der Tschadsee als erschreckendes Symbol des Klimawandels. Einst zählte er zu den größten Seen der Welt: Dutzende Millionen Menschen in den vier Anrainerstaaten Tschad, Kamerun, Niger und Nigeria waren auf ihn angewiesen. Doch jahrelange schwere Dürren, verschärft durch Wasserentnahmen für die Bewässerung, ließen den See zwischen den 1960er- und 1990er-Jahren um bis zu 90 Prozent schrumpfen.
Angesichts der Erderwärmung und der scheinbar unaufhaltsam vorrückenden Sahara schien sein Verschwinden besiegelt. Die Hungersnöte, die in den 1980er-Jahren die umliegende Sahelzone heimsuchten, wirkten wie ein düsterer Vorgeschmack auf Afrikas heißere und trockenere Zukunft.
Doch statt weiter zu schrumpfen, wächst der Tschadsee wieder. Heute führt er so viel Wasser wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Eine neue Studie der Weltbank und des International Water Management Institute kommt zu dem Ergebnis, dass sich seine offene Wasserfläche in etwas mehr als einem Jahrzehnt seit 2012 mehr als verdoppelt hat und 2025 mehr als 8.300 Quadratkilometer erreichen wird.
Auch in anderen Teilen Afrikas steigen die Wasserstände. Vier der größten Seen des Kontinents – der Viktoriasee, der Malawisee, der Tanganjikasee und der Turkana-See, der größte permanente Wüstensee der Welt – haben in den vergangenen Jahren deutlich an Wasser gewonnen. Ähnliches gilt für Afrikas größtes Feuchtgebiet, die Sudd-Sümpfe. Seit 2020 sind sie so stark angeschwollen, dass sich die Landschaft des Südsudans möglicherweise dauerhaft verändert hat.
Kaum verlässliche Vorhersagen
Jeder Fall ist anders – so wie die 54 Länder Afrikas. Doch die steigenden Wasserstände an Orten wie dem Tschadsee, wo man sie kaum erwarten würde, verweisen auf zwei zentrale Aspekte der klimatischen Zukunft des Kontinents.
Erstens könnte es in weiten Teilen Afrikas feuchter werden als vielfach angenommen – insbesondere von jenen, die sich noch an die Dürren in der Sahelzone der 1970er- und 1980er-Jahre erinnern.
Zweitens lässt sich kaum verlässlich vorhersagen, wie sich der Klimawandel in großen Teilen des Kontinents auswirken wird. Die Unsicherheit ist hier womöglich noch größer als anderswo. Den Menschen in Afrika dabei zu helfen, sich auf Veränderungen einzustellen, die gravierend, aber schwer vorhersehbar sein dürften, zählt zu den Prioritäten der Delegierten des Kontinents bei der COP31. Der jährliche Klimagipfel der Vereinten Nationen endet am 20. November in der Türkei.
Die nicht mehr ganz so trockene Sahelzone
Manche Folgen des Klimawandels in Afrika sind eindeutig: Die wenigen Gletscher des Kontinents verschwinden, der Meeresspiegel entlang der Küsten steigt, und Hitzewellen werden länger, häufiger und intensiver. Eine neue Studie der „African Climate & Development Initiative“ an der Universität Kapstadt kommt zu dem Ergebnis, dass Hitzewellen in Südafrika seit 2010 fast dreimal so „extrem“ ausfallen wie in den drei Jahrzehnten davor. In die Bewertung fließen Dauer, Temperatur und die betroffene Fläche ein. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) stellt fest, dass es seit 1961 in allen afrikanischen Subregionen wärmer geworden ist.
Während Teile Ost- und Südafrikas offenbar zunehmend austrocknen, nehmen die Niederschläge in der Sahelzone seit Jahren zu. Der halbtrockene Gürtel erstreckt sich vom Senegal bis zum Sudan. Das deutlichste Anzeichen dafür ist der Tschadsee, der wie ein „riesiger Regenmesser“ wirkt, sagt Richard Washington von der Universität Oxford.
Ein weiterer Hinweis sind die Stürme in der Sahelzone, die den Großteil der Niederschläge bringen. Extreme Stürme treten dort seit den frühen 1980er-Jahren etwa dreimal so häufig auf. Viele Klimaforscher gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt: Die Erwärmung der Sahara und des Nordatlantiks verstärkt den westafrikanischen Monsun und führt mehr Feuchtigkeit in die Sahelzone.
Bessere Ernten und Überschwemmungen
An manchen Orten könnte diese Entwicklung zu besseren Ernten beitragen. Satellitenbilder zeigen, dass weite Teile der Sahelzone grüner werden und einst ausgedörrte Gebiete wieder aufleben. Richard Taylor von der Universität Toronto zufolge könnte der jüngste Anstieg der Grundwasservorräte langfristig auch den Zugang zu Trinkwasser verbessern und sogar die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen ermöglichen.
Mehr Regen erhöht allerdings auch die Gefahr von Überschwemmungen. Mitte 2024 lagen die Niederschlagsmengen in der Sahelzone zwischen 120 und 600 Prozent über dem saisonalen Durchschnitt der vorangegangenen drei Jahrzehnte. Die Wassermassen zerstörten Dörfer, zwangen Hunderttausende Menschen zur Flucht und setzten Teile von Niamey, der Hauptstadt des Niger, unter Wasser. 2025 kamen bei Sturzfluten in Nigeria mehr als 230 Menschen ums Leben.
Ist die Wüstenbildung doch nicht unaufhaltsam?
All das stellt eine seit Langem verbreitete Annahme infrage: dass sich die Wüstenbildung in Afrika unaufhaltsam ausbreitet. Die Vorstellung, die Sahara – die größte heiße Wüste der Welt – dringe immer weiter nach Süden in die Savannen der Sahelzone vor, reicht bis in die Kolonialzeit zurück. Eine in den 1970er-Jahren von den Vereinten Nationen in Auftrag gegebene Studie behauptete, die Wüste breite sich im Sudan jährlich um bis zu sechs Kilometer aus.
„Damals sah es tatsächlich so aus, als würden der Sahel und Westafrika insgesamt in einem unaufhaltsamen Prozess immer trockener werden“, sagt Camilla Toulmin, eine britische Expertin für Trockengebiete. Auf Grundlage dieser Befürchtungen rief die Afrikanische Union die Initiative „Große Grüne Mauer“ ins Leben. Mindestens 22 Länder beteiligen sich daran, Bodendegradation und Wüstenbildung unter anderem durch Baumpflanzungen zu bekämpfen.
Erfolgreiche Anpassung notwendig
Eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel könnte künftig ganz anders aussehen. Sie erfordert einen genaueren Blick auf das, was Stella Shumba, eine simbabwische Klimawissenschaftlerin am Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen, die „lokalen Ausprägungen“ des Klimawandels in Afrika nennt. Schätzungen zufolge wird der Kontinent bis 2030 jährlich 30 bis 50 Milliarden US-Dollar für Anpassungsmaßnahmen benötigen. Sich auf eine Zukunft vorzubereiten, die zugleich feuchter und trockener wird, macht diese Aufgabe noch kostspieliger und schwieriger.
Eine wichtige Voraussetzung dafür sind bessere und umfangreichere Daten. Nur so lasse sich verstehen, „was sich verändert, wie es sich verändert, wo und wann“, sagt Joyce Kimutai vom Imperial College London und der kenianischen Wetterbehörde. Besonders schwierig sind Niederschlagsprognosen. In Ostafrika gingen die Niederschläge während der sogenannten „langen Regenzeiten“ von März bis Mai zwischen Mitte der 1980er-Jahre und etwa 2010 zurück – obwohl Klimamodelle für die Zukunft eine feuchtere Region vorhersagten. Diese Diskrepanz bezeichnen Wissenschaftler als „ostafrikanisches Paradoxon“.
In jüngerer Zeit haben sich die Niederschläge teilweise erholt. Zugleich haben die kurzen Regenzeiten zwischen Oktober und Dezember an Intensität gewonnen. Beides trägt dazu bei, den starken Anstieg der Wasserstände im Viktoriasee und in den Seen des kenianischen Rift Valley zu erklären. Dennoch bleiben die Klimaprognosen für die Region ungewöhnlich unsicher – insbesondere mit Blick auf die langen Regenzeiten, sagt Caroline Wainwright von der University of Leeds. „Wir wissen nicht nur nicht, wie stark sich die Niederschläge künftig verändern werden; auch die Richtung dieser Veränderung ist ungewiss.“
Die Zukunft bleibt ungewiss
Tropisches Wetter, insbesondere Niederschläge, lässt sich generell deutlich schwerer simulieren als das Wetter in den mittleren Breiten. Der Mangel an Beobachtungsdaten erschwert es zusätzlich, bestehende Klimamodelle zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Afrika umfasst rund ein Fünftel der weltweiten Landfläche, verfügt aber schätzungsweise nur über ein Zehntel der globalen Wetterstationen. Und möglicherweise liefert nur etwa die Hälfte davon verlässliche Daten. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Messnetze immer dünner geworden. Kürzungen bei den westlichen Entwicklungshilfebudgets, aus denen lange Zeit auch die afrikanische Klimaforschung finanziert wurde, könnten diesen Rückgang beschleunigen.
Wie eng Risiken und Chancen beieinanderliegen, zeigt sich am Baringo-See im kenianischen Rift Valley. Sein Wasserstand steigt seit 2010 und hat bereits Schulen, Kirchen, Wohnhäuser und Hotels überflutet. In der Umgebung bauen einige Bauern auf neu bewässerten Feldern Tomaten an. Die jüngsten Regenfälle sind jedoch ausgeblieben. Für die kommenden Wochen werden unter dem Einfluss von El Niño, einem wiederkehrenden Klimaphänomen mit Auswirkungen auf das weltweite Wettergeschehen, Überschwemmungen erwartet. Ob der Seespiegel weiter steigen wird, weiß niemand mit Sicherheit. Die Menschen vor Ort bereiten sich dennoch auf dieses Szenario vor.
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