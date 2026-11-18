Jahrzehntelang galt der Tschadsee als erschreckendes Symbol des Klimawandels. Einst zählte er zu den größten Seen der Welt: Dutzende Millionen Menschen in den vier Anrainerstaaten Tschad, Kamerun, Niger und Nigeria waren auf ihn angewiesen. Doch jahrelange schwere Dürren, verschärft durch Wasserentnahmen für die Bewässerung, ließen den See zwischen den 1960er- und 1990er-Jahren um bis zu 90 Prozent schrumpfen.

Angesichts der Erderwärmung und der scheinbar unaufhaltsam vorrückenden Sahara schien sein Verschwinden besiegelt. Die Hungersnöte, die in den 1980er-Jahren die umliegende Sahelzone heimsuchten, wirkten wie ein düsterer Vorgeschmack auf Afrikas heißere und trockenere Zukunft.

Doch statt weiter zu schrumpfen, wächst der Tschadsee wieder. Heute führt er so viel Wasser wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Eine neue Studie der Weltbank und des International Water Management Institute kommt zu dem Ergebnis, dass sich seine offene Wasserfläche in etwas mehr als einem Jahrzehnt seit 2012 mehr als verdoppelt hat und 2025 mehr als 8.300 Quadratkilometer erreichen wird.

Auch in anderen Teilen Afrikas steigen die Wasserstände. Vier der größten Seen des Kontinents – der Viktoriasee, der Malawisee, der Tanganjikasee und der Turkana-See, der größte permanente Wüstensee der Welt – haben in den vergangenen Jahren deutlich an Wasser gewonnen. Ähnliches gilt für Afrikas größtes Feuchtgebiet, die Sudd-Sümpfe. Seit 2020 sind sie so stark angeschwollen, dass sich die Landschaft des Südsudans möglicherweise dauerhaft verändert hat.