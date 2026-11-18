Acht von zehn der rund 1.700 befragten Lehrkräften bzw. Lehramtsstudierenden können sich laut Bildungsministerium vorstellen, auch im nächsten Jahr wieder freiwillig Dienst in der Sommerschule zu machen. Als häufigstes Motiv wurde von den Befragten die Unterstützung der Schüler angegeben. Eine große Rolle spielen aber auch finanzielle Gründe - Sommerschul-Lehrkräfte erhalten für den Unterricht wahlweise zusätzliches Geld oder können ihre Unterrichtsverpflichtung im folgenden Schuljahr um eine Stunde reduzieren - sowie die persönliche und berufliche Weiterentwicklung.

Für Wiederkehr ist die große Bereitschaft zum Unterricht in der Sommerschule "ein ermutigendes Signal". Dieses Engagement wolle man stärken und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die Lehrkräfte verbessern, wurde der Minister in einer Stellungnahme zitiert. Als Reaktion auf die Befragungsergebnisse sollen u.a. die schon vorhandenen Vorbereitungsmaterialien und Informationen leichter auffindbar und das Fortbildungsangebot zur Förderung in Deutsch als Zweitsprache stärker beworben werden. Schon in Vorbereitung ist eine Weiterentwicklung der Sommerschul-App als Unterstützung für Lehrkräfte. Außerdem wird an einem Übergabeblatt gearbeitet, damit die Pädagoginnen und Pädagogen mehr Informationen zu den Kindern erhalten und sie so zielgerichteter fördern können.

Die Sommerschule war 2020 ursprünglich eingeführt worden, um Kinder und Jugendliche beim Lernen zu unterstützen, die durch die vorübergehenden Schulschließungen in der Coronapandemie beim Lernen abgehängt wurden. Seit 2022 steht das Angebot auch Schülern mit besonderen Interessen und Begabungen offen. Seit diesem Jahr gibt es einen Schwerpunkt auf Deutschförderung und eine Verpflichtung für Schüler mit Problemen in der Unterrichtssprache. Diesmal waren davon nur Kinder in Deutschförderklassen betroffen, ab 2027 gilt sie auch für die außerordentlichen Schüler mit etwas besseren Deutschkenntnissen in den Deutschförderkursen.