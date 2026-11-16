WHO meldet Fortschritte bei Verhandlungen über Pandemie-Abkommen

Dabei geht es um den PABS-Mechanismus, der den Austausch von Krankheitserregern mit Pandemiepotenzial und genetischen Daten zwischen Ländern und Forschungseinrichtungen regeln soll. Im Gegenzug sollen Länder Zugang zu daraus entwickelten Impfstoffen, Tests und Medikamenten erhalten. Die Verhandler diskutierten in der jüngsten Gesprächsrunde nach WHO-Angaben insbesondere, wie diese Vorteile in einem rechtlich verbindlichen System verteilt werden und welche Aufgaben Labore und andere Partner übernehmen.

Die französische Co-Vorsitzende der Verhandlungen, Anne-Claire Amprou, lobte den "bemerkenswert konstruktiven" Verlauf der Gespräche und den erkennbaren Willen der WHO-Mitgliedstaaten, eine Einigung zu erzielen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus forderte die Delegationen erneut auf, ihr Engagement in konkrete Ergebnisse umzusetzen.

Das Pandemie-Abkommen war im Mai 2025 als Konsequenz aus der Coronakrise verabschiedet worden. Die Mitgliedstaaten hatten die Verhandlungen über das PABS-System jedoch vertagt. Die nunmehr neun Verhandlungsrunden seit Juli 2025 führten bisher zu keiner Einigung. Weitere Verhandlungsrunden sind für Jänner, Februar und März geplant. Bis zur Weltgesundheitsversammlung im Mai 2027 soll der Mechanismus fertig ausgehandelt sein.