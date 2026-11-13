US-Luftfahrtbehörde verhängt landesweiten Flugstopp

Der landesweite Flugstopp ist erst der zweite seit den Anschlägen vom 11. September 2001. Den ersten gab es im Jänner 2023, als die FAA alle Inlandsflüge für weniger als zwei Stunden aussetzte. Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar (11,28 Mrd. Euro) für die Sanierung des veralteten Kommunikationssystems der FAA. Erst am Freitag ersuchten die FAA und das Weiße Haus den Kongress um 30,1 Milliarden Dollar, um andere Probleme anzugehen.