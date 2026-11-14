COP31: UNO-Klimachef warnt Verhandler vor Taktiken

Im Fokus der Konferenz stehen nach seinen Worten das Ziel einer stärkeren und schnelleren Elektrifizierung in allen Weltregionen sowie der Zugang für gefährdete Staaten zu Klimafinanzierung. Die Verhandlungen seien komplex, räumte er ein. "Fast 200 Länder arbeiten an 165 Tagesordnungspunkten. Jedes Land hat dazu seine eigene Sichtweise." Hintergrund ist, dass bei Klimakonferenzen Beschlüsse im Konsens fallen müssen.

Aus Sicht von Greenpeace fällt die Zwischenbilanz auf der COP31 ernüchternd aus. Zwar liegen Vorschläge zur Abkehr von fossilen Energien, zum Schutz von Wäldern und Ozeanen sowie zur Klimafinanzierung auf dem Tisch, doch verbindliche Beschlüsse fehlen bisher, hieß es am Samstag in einer Aussendung von Greenpeace Österreich. Die Umweltschutzorganisation forderte Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) und seinen Amtskollegen auf, "politischen Schwung in die kommende Verhandlungswoche zu bringen. So müssen sie die Weichen für eine rasche, erneuerbare Elektrifizierung stellen und den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vorantreiben."

Zur Elektrifizierung soll nach dem Willen der australischen Verhandlungspräsidentschaft als Ziel vereinbart werden, bis 2035 den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist sämtliche Energie, die etwa zum Autofahren, Heizen, Kühlen oder zu Hause aus der Steckdose genutzt wird.

Eine stärkere Elektrifizierung in den Sektoren Verkehr, Gebäude und Industrie bringt große Effizienzgewinne mit sich. Dies könnte nach Berechnungen der Internationalen Energie-Agentur (IEA) die schädlichen CO2-Emissionen daraus im günstigsten Fall bis 2035 um 40 Prozent senken. Je mehr Strom dabei aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wind und Wasserkraft kommt, desto besser für den Klimaschutz.

Beim Streit ums Geld war es in der ersten Woche teilweise recht emotional geworden in den Verhandlungsräumen. Besonders die afrikanischen Staaten drängten darauf, dass die Geberländer Klarheit schaffen und festgehalten wird, wer wann wie viel Geld für ihre Anpassung an die verschärfte Klimakrise bereitstellt – und wie dies transparent nachgehalten wird.

Ihr Problem ist eine gewisse Schwammigkeit im Beschluss der COP30 in Brasilien. Dort wurde zwar beschlossen, dass reiche Staaten ihre Anpassungs-Hilfen bis 2035 verdreifachen sollen, aber ohne ein Basisjahr, ohne Zwischenschritte und auch ohne konkreten Endbetrag.