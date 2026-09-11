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Verhaltensforscher Kurt Kotrschal legt neues Buch vor

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Eine sanfte Annäherung
©APA, dpa-Zentralbild, Peter Endig
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Der bekannte österreichische Verhaltensforscher, Wolfsexperte und seit über 20 Jahren auch fleißiger Autor populärwissenschaftlicher Bücher, Kurt Kotrschal, beschäftigt sich in einer Neuerscheinung mit dem Verhältnis von Menschen und Tieren "jenseits von Romantisierung, Nutzen und moralischer Empörung". Es steht diesmal also eben nicht der Wolf im Mittelpunkt seiner Ausführungen, sondern, so der Buchtitel: "Unser Recht auf ein Leben mit Tieren - Reden wir über Hunde, Katzen, Vögel, Fische und das liebe Vieh" (Residenz Verlag).

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Der Professor im Ruhestand von der Universität Wien und Mitbegründer des Wolf Science Center Ernstbrunn (NÖ) bezieht sich dabei auf Erkenntnisse aus Psychologie, Biologie und Ethik. Erscheinungstermin ist der 5. Oktober. Das neue Buch folgt dem vor zwei Jahren erschienenen (und seit Ende Mai bei Piper als Taschenbuch erhältlichen) Werk "Warum Hunde uns zu besseren Menschen machen" und dem vor vier Jahren publizierten "Der Wolf und wir" (beide Brandstätter Verlag).

Service: Kurt Kotrschal: "Unser Recht auf ein Leben mit Tieren - Reden wir über Hunde, Katzen, Vögel, Fische und das liebe Vieh", Residenz Verlag, 128 Seiten, 22 Euro, ISBN: 9783701736621, erscheint am 5. Oktober 2026

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