Verhaltensforscher Kurt Kotrschal legt neues Buch vor

Der Professor im Ruhestand von der Universität Wien und Mitbegründer des Wolf Science Center Ernstbrunn (NÖ) bezieht sich dabei auf Erkenntnisse aus Psychologie, Biologie und Ethik. Erscheinungstermin ist der 5. Oktober. Das neue Buch folgt dem vor zwei Jahren erschienenen (und seit Ende Mai bei Piper als Taschenbuch erhältlichen) Werk "Warum Hunde uns zu besseren Menschen machen" und dem vor vier Jahren publizierten "Der Wolf und wir" (beide Brandstätter Verlag).

Service: Kurt Kotrschal: "Unser Recht auf ein Leben mit Tieren - Reden wir über Hunde, Katzen, Vögel, Fische und das liebe Vieh", Residenz Verlag, 128 Seiten, 22 Euro, ISBN: 9783701736621, erscheint am 5. Oktober 2026